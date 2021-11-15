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"Газпром" снова отказался от украинского газа – не стал бронировать допмощности для транзита

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
15 ноября, 13:33
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Цена газа в Европе тут же взлетела на 2,1%
Украинские мощности остались не востребованы
Украинские мощности остались не востребованы / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский "Газпром" отказался от бронирования дополнительных мощностей для транзита газа через Украину и Польшу на декабрь на аукционе.

Об этом свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.

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На аукционе 15 ноября "Оператор ГТС Украины" предложил дополнительные транзитные мощности на декабрь в объёме до 9,8 млн куб. м в сутки через "Суджу" и до 5,2 млн куб. м в сутки через "Сохрановку". Но они остались невостребованы.

Кроме того, "Газпром" не забронировал на декабрь мощности по прокачке через "Ямал – Европу" через Польшу.

Отметим, что цена газа в Европе тут же взлетела на 2,1%.

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/ Фото: скриншот

Обещание "Газпрома"

Российский монополист заявлял о увеличение поставок газа в Европу с 9 ноября.

Заявление компания сделала по поручению Владимира Путина заполнить российские газовые хранилища на территории Европы.

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Тогда же Газпром отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину, хотя уже 12 ноября глава компании Алексей Миллер заявил, что они перевыполнят обязательства на данный год.

"Сегодня" также писали, что "Газпром" несколько увеличил объемы транзита через Украину.

И создали для вас инфографику цен на голубое топливо в Европе.

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