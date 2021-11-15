"Газпром" знову відмовився від українського газу – не став бронювати додаткові потужності для транзиту

Ціна газу в Європі у ту ж мить злетіла на 2,1%

Українські потужності залишилися не затребуваними / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський "Газпром" відмовився від бронювання додаткових потужностей для транзиту газу через Україну та Польщу на грудень на аукціоні.

Про це свідчать дані платформ RBP та GSA Platform.

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На аукціоні 15 листопада "Оператор ГТС України" запропонував додаткові транзитні потужності на грудень в обсязі до 9,8 млн куб. м на добу через "Суджу" та до 5,2 млн куб. м на добу через "Сохрановку". Але вони залишилися незатребуваними.

Крім того, "Газпром" не забронював на грудень потужності прокачування через "Ямал – Європу" через Польщу.

Зазначимо, що ціна газу в Європі у ту ж мить злетіла на 2,1%.

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/ Фото: скріншот

Обіцянка "Газпрому"

Російський монополіст заявляв про збільшення постачання газу до Європи з 9 листопада.

Заяву компанія зробила на доручення Володимира Путіна заповнити російські газові сховища на території Європи.

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Тоді ж "Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну, хоча вже 12 листопада глава компанії Олексій Міллер заявив, що вони перевиконають зобов'язання на цей рік.

"Сьогодні" також писали, що "Газпром" дещо збільшив обсяги транзиту через Україну.

І створили для вас інфографіку цін на блакитне паливо в Європі.