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"Газпром" отступил? Российский монополист увеличил заявку на транзит газа через Украину

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
9 ноября, 12:15
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"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через украинскую территорию в Словакию
/ Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Российская компания "Газпром" увеличила заявку на транзит газа через Украину в Словакию до 83 млн кубометров.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на словацкий газотранспортный оператор Eustream.

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Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказывал, что компания планирует полностью закончить заполнение подземных хранилищ на территории России 8 ноября.

Во вторник, 9 ноября, "Газпром" начал заполнять европейские газовые хранилища.

Наблюдатели ожидали , что российский монополист использует свободные мощности украинского и польского транзита, однако дополнительные объемы остались невостребованными.

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Отказ "Газпрома"

В минувший вторник компания отказалась бронировать дополнительные объемы украинского транзита на ноябрь, в настоящее время забронирована только треть предложенного объема.

Украина предложила до 9,8 млн. куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн. куб. м в сутки через станцию "Сохрановка".

А Польша предлагала мощности газопровода "Ямал-Европа".

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"Сегодня" также писали, что из-за невыполненного обещания "Газпрома" цены на газ в Европе снова подскочили .

И рассказывали, как изменялась ситуация на европейской бирже В течение этого года.

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