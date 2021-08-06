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"Газпром" опустошает хранилища, а черных добытчиков мела начнут сажать – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

6 августа 2021 18:46

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости пятницы, 6 августа

"Газпром" любой ценой избегает наращивания транзита газа через Украину. Коллаж "Сегодня"

"Газпром" любой ценой избегает наращивания транзита газа через Украину. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, AFP

"Газпром" начал опустошать хранилища газа в Европе во избежание наращивания транзита через Украину, "Укрзализныця" назначила еще один поезд в южном направлении, черных добытчиков мела и песка начнут сажать в тюрьму, загородные дома уже подорожали на треть и цена будет только расти, а "подарок" от МВФ позволит Украине безболезненно пройти долговой пик.

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Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости четверга, 5 августа.

РФ нашла способ обойти Украину в газовом вопросе

Российский монополист "Газпром" начал опустошать свои хранилища газа в Европе, чтобы любой ценой избежать наращивания транзита через Украину. В итоге, несмотря на временную остановку газопроводов в обход Украины, транзит газа через нашу ГТС не вырос. Такое поведение российской компании связано с желанием поскорее ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2", считает генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Газпром" все еще отказывается наращивать транзит газа через Украину

"Газпром" все еще отказывается наращивать транзит газа через Украину / Фото: AFP, gazprom.ru

В южном направлении появится еще один поезд

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"Укрзализныця" запускает еще один дополнительный поезд к морю. Состав будет курсировать из Черновцов. Первые рейсы состоятся 7 и 9 августа, а 15 августа и до конца лета поезд будет курсировать через день – по нечетным числам. Интересно, что этот поезд также восстанавливает железнодорожное сообщение Одессы с Залещиками, которое отсутствовало более 10 лет.

УЗ назначила еще один поезд в Одессу

УЗ назначила еще один поезд в Одессу / Фото: Сегодня

Черных добытчиков мела и песка в Украине ждет тюрьма

В Украине вводится уголовная ответственность за незаконную добычу песка, мела, известняка и других полезных ископаемых местного значения. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ вступит в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

К примеру, если это незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в значительном размере, то наказание будет варьироваться от 8 500 тысяч гривен и до лишения свободы на два года. В случае, если такие действия совершены организованной группой или общеопасным способом, повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, виновные могут получить от пяти до восьми лет тюремного заключения.

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Зеленский ввел уголовную ответственность за добычу песка и известняка

Зеленский ввел уголовную ответственность за добычу песка и известняка / Фото: PxHere, president.gov.ua

Загородные дома подорожали на треть и это не предел

Загородные дома подорожали на треть. И это не предел, прогнозируют риэлторы. Но несмотря на подорожание, спрос огромный. Из-за затяжного ковидного карантина люди бегут из тесных квартир и покупают дома и дачи.

Из-за пандемии бум на загородную недвижимость продолжится, прогнозируют риэлторы. Цены до конца года могут вырасти еще на 10 процентов по всей стране.

Благодаря МВФ Украина безболезненно пройдет долговой пик

"Подарок" от Международного валютного фонда поможет Украине безболезненно пройти долговой пик выплат 2021 года. Уже в сентябре украинское правительство должно погасить около 2,4 млрд долларов долга (без процентов).

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Как известно, МВФ безвозмездно предоставил Киеву 2,7 млрд долларов. "Подарок" избавит Украину от новых заимствований на рынке и ослабит долговые нагрузки.

МВФ поможет преодолевать последствия коронакризиса, заявила Кристалина Георгиева

МВФ поможет преодолевать последствия коронакризиса, заявила Кристалина Георгиева / Фото: AFP, Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images

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