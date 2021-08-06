"Укрзализныця" назначила еще один поезд для курортников

Дополнительный поезд на юг начнет курсировать уже 7 августа, но постоянное расписание появится только с 15-го числа

УЗ назначила еще один поезд в Одессу / Фото: Сегодня

"Укрзализныця" запускает еще один дополнительный поезд к морю. Состав будет курсировать из Черновцов. Первые рейсы состоятся 7 и 9 августа, а 15 августа и до конца лета поезд будет курсировать через день – по нечетным числам.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Расписание поезда № 274/273 Черновцы – Одесса

Из Черновцов поезд будет отправляться в 17:05. Прибытие – в 08:46 следующего дня. Время в пути – 15 часов 41 минута.

поезд будет отправляться в 17:05. Прибытие – в 08:46 следующего дня. Время в пути – 15 часов 41 минута. Из Одессы поезд будет отправляться в 15:47. Прибытие – в 07:07 следующего дня. Время в пути – 15 часов 20 минут.

Этот поезд также восстанавливает железнодорожное сообщение Одессы с Залещиками, которое отсутствовало более 10 лет.

Это далеко не первый дополнительный поезд – УЗ регулярно обновляет график движения составов по популярным направлениям. Например, с 9 августа "Укрзализныця" запустит поезд №287/288 "Киев – Одесса". Совершать рейс он будет через день по нечетным числам до конца лета. Однако 21 августа поезд не будет курсировать по техническим причинам.

Напомним, "Укрзализныця" в разгар сезона отпусков также упростила правила покупки льготных билетов для украинцев с инвалидностью в системе онлайн-бронирования. Теперь достаточно просто предоставить скан-копии документов. Раньше для этого приходилось регистрироваться через орган социальной защиты населения.

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Тем временем, СНБО принял протокольное поручение Кабинету министров разобраться с состоянием дел "Укрзализныци". В случае необходимости примут кардинальные, в том числе кадровые, решения.

А о том, почему в вагонах "Укрзализныци" стоит жара и кто заплатит за кондиционеры, узнавайте из сюжета "Сегодня":