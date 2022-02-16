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"Газпром" не нужен? Европа нашла альтернативу российскому газу

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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16 февраля, 15:10
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Рассказываем, что будет делать Европа, если "Газпром" пойдет на внезапное прекращение поставок газа
Европа хочет снизить зависимость от РФ
Европа хочет снизить зависимость от РФ / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Европейский Союз рассматривает возможность уменьшение поставок газа из России на фоне угрозы широкомасштабного вторжения на территории Украины.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет агентство Reuters.

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По ее словам, Европа находится в достаточно безопасной ситуации, об этом свидетельствуют их модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа ведет переговоры с США, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией и Южной Кореей, о возможности поставок сжиженного и природного газа

Глава Еврокомиссии также заявила, что ЕС заинтересован в снижении своей энергозависимости от России.

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Что происходит с ценами?

Тем временем спотовые цены на голубое топливо второй день подряд улетают вниз. По состоянию на 16 февраля стоимость мартовских фьючерсов опустилась ниже 800 долларов за тыс. кубов. 791,36 дол.

Еще 15 февраля стоимость природного газа составляла 857 долларов за тыс. кубометров, тогда цены рухнули после заявлений об отводе войск от украинской границы.

А вот 14 февраля напротив, наблюдался стремительный рост цены на фоне панических заявлений о российском вторжении.

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"Сегодня" также писали, грозит ли Украине дефицит газа и рассказывали, какие запасы голубого топлива остались в ЕС.

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Цитата дня

Сейчас нет экономических причин роста курса, есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс. Чисто на психологии.

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