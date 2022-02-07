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ФОПы вместо контрабанды: Притула и Гетманцев поспорили о налогах для предпринимателей

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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7 февраля, 14:55
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Рассказываем, в чем Сергей Притула обвинил главу комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева
В чем суть конфликта Притулы и Гетманцева
В чем суть конфликта Притулы и Гетманцева / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пытается "угробить" упрощенную систему налогообложения в Украине.

Об этом заявил известный блогер, телеведущий и политический деятель Сергей Притула на своем канале.

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Притула напомнил, что это не новая идея, и раньше это пытались сделать Николай Азаров и Нина Южанина.

По словам блоггера, 21 января Гетманцев предложил идею запретить ФОПам третьей группы сотрудничать с юрлицами. Таким образом, по мнению чиновника, можно побороть айтишников, которых якобы не берут официально в штат и не платят налоги.

Притула заявил, что среди схем уклонения от налогов это одна из самых мелких, а вот от контрабанды бюджет недополучил более 120 млрд. гривен.

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"Но с контрабандой у наших слуг пока бороться нет или времени, или возможности, или желания. А вот на айтишников и остальных ФОП время нашлось", – говорит Притула.

По его мнению, такие идеи не оправданы, поскольку Украина уже имеет очень большую налоговую нагрузку на зарплату.

А во-вторых, говорит блогер, именно то, что ФОПы используются для оформления контрактных отношений, стало причиной бурного развития IT-сферы в Украине.

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Ну и в-третьих, упрощенная система налогообложения сдерживает отток квалифицированных кадров из страны за границу и если ее уничтожить – лучшие работники начнут массово уезжать.

Что ответил Гетманцев?

Через несколько дней чиновник также записал видео и выложил его на собственном Telegram-канале.

В нем он посоветовал Притуле "не хайповать" на тех вещах, в которых он не разбирается и заявил, что сам он никогда не предлагал отказаться айтишникам от ФЛП или юрлиц.

По словам Гетманцева, он предлагал уменьшить налогообложение доходов вдвое для всех граждан Украины и взамен отказаться от любых схем уклонения от налогообложения.

Нововведения для ФЛП

С января физические лица предприниматели второй и четвертой группы единой системы налогообложения обязаны установить и использовать регистраторы расчетных операций (РРО).

Соответствующие изменения для малых и средних предпринимателей устанавливает так называемый "ресурсный" законопроект №5600.

Кроме этого, закон предусматривает увеличение налоговой нагрузки на всех производителей подакцизного товара и расширение полномочий Налоговой.

Именно это и возмущает украинский бизнес больше всего. Как рассказал "Сегодня" аналитик Сергей Фурса, нереформированная Налоговая, которая является достаточно коррумпированным органом, возьмется за легальный бизнес, который и без этого страдает от ситуации в стране

К чему это может привести, "Сегодня писали раньше, а также рассказывали, как малые и средние предприниматели устроили масштабный протест.

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