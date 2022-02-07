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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

ФОПи замість контрабанди: Притула та Гетманцев посперечалися про податки для підприємців

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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7 лютого, 14:55
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Розповідаємо, у чому Сергій Притула звинуватив голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева
У чому суть конфлікту Притули та Гетманцева
У чому суть конфлікту Притули та Гетманцева / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Голова комітету Верховної Рада з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев намагається "вгробити" спрощену систему оподаткування в Україні.

Про це заявив відомий блогер, телеведучий та політичний діяч Сергій Притула на своєму каналі.

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Притула нагадав, що це не нова ідея, і раніше це намагались зробити Микола Азаров та Ніна Южаніна.

За словами блогера, 21 січня Гетьманцев запропонував ідею заборонити ФОПам третьої групи співпрацювати з юрособами. Таким чином, на думку посадовця, можна побороти айтішників, яких нібито не беруть офіційно в штат і не платять податки.

Притула заявив, що серед схем ухилення від податків це одна з найдрібніших, а от від контрабанди бюджет недоотримав понад 120 млрд гривень.

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"Але з контрабандою у наших слуг поки що боротися немає чи то часу, чи то можливості, чи то бажання. А от на айтішників та решту ФОПів час знайшовся", – каже Притула.

На його думку, такі ідеї є невиправданими, оскільки Україна вже має надзвичайно велике податкове навантаження на зарплати.

А по-друге, каже блогер, саме те, що ФОПи використовуються для оформлення контрактних відносин стало причиною бурхливого розвитку IT-сфери в України.

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Ну і по-третє, спрощена система оподаткування стримує відтік кваліфікованих кадрів з країни за кордон і якщо її знищити – найкращі працівники почнуть масово виїжджати.

Що відповів Гетманцев?

Через кілька днів посадовець також записав відео і виклав його на власному Telegram-каналі.

У ньому він порадив Притулі "не хайпувати" на тих речах, у яких він не розуміється і заявив, що сам він ніколи не пропонував відмовитися айтішникам від ФОПів чи юросіб.

За словами Гетманцева, він пропонував зменшити оподаткування доходів вдвічі для усіх громадян України і навзаєм відмовитися від будь-яких схем ухилення від оподаткування.

Нововведення для ФОПів

З січня фізичні особи підприємці другої та четвертої групи єдиної системи оподаткування зобов’язані встановити та використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Відповідні зміни для малих та середніх підприємців встановлює так званий "ресурсний" законопроект №5600.

Окрім цього, закон передбачає збільшення податкового навантаження на усіх виробників підакцизного товару та розширення повноважень Податкової.

Саме це і обурює український бізнес найбільше. Як розповів "Сьогодні" аналітик Сергій Фурса, нереформована Податкова, яка є досить корумпованим органом, візьметься за легальний бізнес, який і без цього потерпає від ситуації в країні.

До чого це може призвести, "Сьогодні писали раніше, а також розповідали, як малі та середні підприємці влаштували масштабний протест.

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