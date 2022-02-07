Срочно проверьте себя! Что такое налоговый долг и как он "выгоняет" на улицу

Рассказываем, что такое налоговый долг и где каждый налогоплательщик может его проверить

Как выявить и погасить налоговый долг / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

О том, что налоги нужно платить знают все, а вот о возникновении налогового долга и его последствиях многие догадываются уже в суде.

Согласно Налоговому кодексу Украины, иногда налоговый долг может привести к аресту и даже продаже имущества должника.

Реклама

Итак, налоговый долг возникает, если вы своевременно не перечислили в бюджет необходимую сумму налогов. Это может привести к:

описанию имущества, которое находится в налоговом залоге;

взысканию средств;

аресту имущества;

продаже арестованного имущества;

взысканию дебиторской задолженности;

для ФЛП на едином налоге – к потере статуса упрощенца.

Процедура взыскания

Налоговый долг взимается в несколько этапов. Вначале должнику отправляют налоговое требование, если общая сумма задолженности перевалила за 60 необлагаемых минимумов доходов граждан.

После этого у должника возникает право налогового залога. И следующий этап - описание имущества в налоговый залог.

Реклама

Стоит отметить, что право налогового залога распространяется на любое имущество, которое находится в собственности налогоплательщика.

Последний этап – взыскание. Оно происходит не ранее чем через 30 календарных дней от даты отправки налогового требования.

Как не допустить образования задолженности?

Рекомендуется своевременно принимать меры по отсрочке денежных обязательств и не ждать, пока они станут налоговым долгом. Отсрочка налоговых обязательств или налогового долга также предусмотрена законом.

Реклама

А если он все таки образовался, то лучше погасить эту сумму за свой счет, источниками могут быть:

ошибочно или чрезмерно уплаченные по другим платежам суммы. В таком случае плательщик должен обратится с заявлением о возврате этих средств путем зачисления их в погашение денежных обязательств;

бюджетное возмещение по НДС;

остаток отрицательного значения НДС.

Где проверить наличие долга?

Каждый налогоплательщик может самостоятельно проверить наличие у него долга, лично обратившись в Налоговую службу.

Не выходя из дома можно воспользоваться Электронным кабинетом налогоплательщика ГНС Украины.

Оберут до нитки?

В 2022 году как для бизнеса, так и для простых украинцев изменятся некоторые правила налогообложения.

Так, 25 тысяч за свой автомобиль ежегодно придется отдавать владельцам машин не старше 5 лет, стоимость которых более 200 минимальных зарплат.

Также вырастет налог на недвижимость. За каждый "лишний" квадратный метр ставка составляет 97,5 грн.

Это касается квартир больше 60 квадратов и частных домов больше 120.

"Сегодня" также писали, что в Украине планируют ввести налог на сахар и рассказывали, почему бизнесу придется совсем не сладко.