Срочно проверьте себя! Что такое налоговый долг и как он "выгоняет" на улицу

О том, что налоги нужно платить знают все, а вот о возникновении налогового долга и его последствиях многие догадываются уже в суде.
Согласно Налоговому кодексу Украины, иногда налоговый долг может привести к аресту и даже продаже имущества должника.
Итак, налоговый долг возникает, если вы своевременно не перечислили в бюджет необходимую сумму налогов. Это может привести к:
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- описанию имущества, которое находится в налоговом залоге;
- взысканию средств;
- аресту имущества;
- продаже арестованного имущества;
- взысканию дебиторской задолженности;
- для ФЛП на едином налоге – к потере статуса упрощенца.
Процедура взыскания
Налоговый долг взимается в несколько этапов. Вначале должнику отправляют налоговое требование, если общая сумма задолженности перевалила за 60 необлагаемых минимумов доходов граждан.
После этого у должника возникает право налогового залога. И следующий этап - описание имущества в налоговый залог.
Стоит отметить, что право налогового залога распространяется на любое имущество, которое находится в собственности налогоплательщика.
Последний этап – взыскание. Оно происходит не ранее чем через 30 календарных дней от даты отправки налогового требования.
Как не допустить образования задолженности?
Рекомендуется своевременно принимать меры по отсрочке денежных обязательств и не ждать, пока они станут налоговым долгом. Отсрочка налоговых обязательств или налогового долга также предусмотрена законом.
А если он все таки образовался, то лучше погасить эту сумму за свой счет, источниками могут быть:
- ошибочно или чрезмерно уплаченные по другим платежам суммы. В таком случае плательщик должен обратится с заявлением о возврате этих средств путем зачисления их в погашение денежных обязательств;
- бюджетное возмещение по НДС;
- остаток отрицательного значения НДС.
Где проверить наличие долга?
Каждый налогоплательщик может самостоятельно проверить наличие у него долга, лично обратившись в Налоговую службу.
Не выходя из дома можно воспользоваться Электронным кабинетом налогоплательщика ГНС Украины.
Оберут до нитки?
В 2022 году как для бизнеса, так и для простых украинцев изменятся некоторые правила налогообложения.
Так, 25 тысяч за свой автомобиль ежегодно придется отдавать владельцам машин не старше 5 лет, стоимость которых более 200 минимальных зарплат.
Также вырастет налог на недвижимость. За каждый "лишний" квадратный метр ставка составляет 97,5 грн.
Это касается квартир больше 60 квадратов и частных домов больше 120.
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