Бізнес будуть "кошмарити": що зробить з українськими підприємцями "ресурсний закон"

Разом із експертом розповідаємо, які зміни вносить так званий "ресурсний закон" і чим це обернеться для українського бізнесу

Як податкові зміни вдарять по українських підприємцях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 1 січня в Україні набув чинності скандальний закон №5600, який вносить чимало змін до Податкового кодексу Особливо незадоволені цим – підприємці різних рівнів, оскільки закон "закручує гайки" легальному бізнесу, який, і без цього, постраждав.

"Сьогодні" разом із експертом – аналітиком та фахівцем Dragon Capital Сергієм Фуросою розбиралися, які наслідки можуть мати ці нововведення для українського бізнесу.

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У Податкової все більше повноважень

Серед інших змін закон №5600 надає податковим органам дедалі більше повноважень.

Наприклад, наділяє правом звернення до суду для встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду, керівників юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів-боржників у разі невиконання податкового боргу (за умови, що заборгованість вища за 1 млн грн).

"Тут питання у стані нашої системи, тому що 5600 дуже негативно сприймається всім бізнесом з однієї простої причини – тому що не реформована Податкова, яка є головним корупційним органом, отримує більше повноважень", – каже експерт.

На думку Фурси, саме це напружує бізнес і підприємці бояться, що заради додаткових доходів їх "кошмаритимуть" податківці.

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Що ще змінює 5600?

Крім додаткових повноважень, закон передбачає збільшення акцизного податку на алкоголь на 5% що потягне за собою збільшення цін на цю продукцію.

Також збільшується податкове навантаження на такі підакцизні товари, як тютюн та паливо, та ресурсні, наприклад – залізна руда.

"Коли бізнес кошмарять, то ви не інвестуєте, згортаєте діяльність, а дехто навіть іде і це дуже негативно впливає на весь інвестиційний клімат у країні. Не питання – податки треба платити, але насамперед треба реформувати податкову", – каже аналітик.

Ще більшу кількість компаній торкнеться зміна екологічного податку, який збільшиться з 10 грн. за тонну викидів СО2 до 30 грн.

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Торкнеться збільшення податкової ставки на 5% і мобільних операторів України, а саме – підвищиться рентна плата за користування радіочастотним ресурсом.

Це, на думку експертів, спричинить подорожчання мобільного зв'язку для всіх українців.

Серед інших нововведень закону №5600:

зменшення мінімальної площі землі фермерського господарства;

запровадження мінімального податкового зобов'язання на землю у розмірі 1,4 тис. грн. за кожен гектар на рік;

запровадження податку у розмірі 18% на доходи від продажу сільгосппродукції у розмірі понад 12 мінімальних зарплат;

Проте для чотирьох груп платників податків 5600 передбачає своєрідне послаблення, а саме – для заводчиків свійської птиці (крім курей).

Ці бізнесмени, навпаки, звільняються від сплати єдиного податку і тут виникає проблема, оскільки навантаження на агробізнес та його галузі значно менше, ніж на інший бізнес, серед якого і підприємства критичної інфраструктури.

"У нас свого часу було багато пільг для розвитку агробізнесу і зараз це вже не виглядає таким раціональним, тому що агробізнес піднявся на ноги, і зараз пільгові режими не потрібні", – каже Сергій Фурса.

За його словами, деякі гравці в агробізнесі заробляють надприбутки, з якої практично не платять до бюджету.

Зміни для ФОП

Крім закону №5600, існують ще кілька, які впливають на малий та середній бізнес, а саме на фізичних осіб підприємців.

З 1 січня всі ФОП у 2-4 групах єдиної системи оподаткування зобов'язали використовувати РРО, за рідкісним винятком.

Так, реєстратор обов'язковий при оплаті карткою через POS-термінал та при інтернет-оплаті банківською карткою з використанням платіжних систем (інтернет-еквайрингу) або платіжних терміналів.

"Сьогодні" раніше писали, скільки податків забиратимуть із зарплат простих українців та розповідали, як отримати податкову знижку.