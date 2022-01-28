Бизнес будут "кошмарить": что сделает с украинскими предпринимателями "ресурсный закон"

Вместе с экспертом рассказываем, какие изменения вносит так называемый "ресурсный закон" и чем это обернется для украинского бизнеса

Как налоговые изменения ударят по украинским предпринимателям / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 1 января в Украине вступил в силу скандальный закон №5600, который вносит немало изменений в Налоговый кодекс. Особенно недовольны этим – предприниматели разных уровней, поскольку закон "закручивает гайки" легальному бизнесу, который итак пострадал.

"Сегодня" вместе с экспертом – аналитиком и специалистом Dragon Capital Сергеем Фуросой разбирались, какие последствия могут иметь эти нововведения для украинского бизнеса.

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У Налоговой все больше полномочий

Среди прочих изменений закон №5600 дает налоговым органам все больше полномочий.

Например наделяет правом обращения в суд для установления временного ограничения в праве выезда, руководителей юридических лиц или постоянных представительств нерезидентов-должников в случае невыполнения налогового долга (при условии что задолженность выше 1 млн грн).

"Тут вопрос в состоянии нашей системы, потому что 5600 очень негативно воспринимается всем бизнесом по одной простой причине – потому что не реформированная Налоговая, которая является главным коррупционным органом, получает больше полномочий", – говорит эксперт.

По мнению Фурсы, именно это напрягает бизнес и предприниматели боятся, что ради дополнительных доходов их будут "кошмарить" налоговики.

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Что еще меняет 5600?

Кроме дополнительных полномочий закон предусматривает увеличение акцизного налога на алкоголь на 5%, что потянет за собой увеличение цен на эту продукцию.

Также увеличивается налоговая нагрузка на такие подакцизные товары как табак и топливо, и ресурсные, например – железная руда.

"Когда бизнес кошмарят, то вы не инвестируете, сворачиваете деятельность, а некоторые даже уходят и это очень негативно влияет на весь инвестиционный климат в стране. Не вопрос – налоги надо платить, но в первую очередь надо реформировать налоговую", – говорит аналитик.

Еще большего количества компаний коснется изменение экологического налога, который увеличится с 10 грн за тонну выбросов СО2 до 30 грн.

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Коснется увеличение налоговой ставки на 5% и мобильных операторов Украины, а именно – повысится рентная плата за пользование радиочастотным ресурсом.

Это, по мнению экспертов, приведет к подорожанию мобильной связи для всех украинцев.

Среди других нововведений закона №5600:

уменьшение минимальной площади земли фермерского хозяйства;

введение минимального налогового обязательства на землю в размере 1,4 тыс. грн за каждый гектар в год;

введение налога в размере 18% на доходы от продаж сельхозпродукции на сумму более 12 минимальных зарплат;

Однако для четырех групп налогоплательщиков 5600 предусматривает своеобразную поблажку, а именно – для заводчиков домашней птицы (кроме кур).

Эти бизнесмены наоборот, освобождаются от уплаты единого налога и тут возникает проблема, поскольку нагрузка на агробизнес и его отрасли значительно меньше, чем на другой бизнес, среди которого и предприятия критической инфраструктуры.

"У нас в свое время было много льгот для развития агробизнеса и сейчас это уже не выглядит таким рациональным, потому что агробизнес поднялся на ноги и сейчас льготные режимы не нужны", – говорит Сергей Фурса.

По его словам, некоторые игроки в агробизнесе зарабатывают сверхприбыль, с которой практически не платят в бюджет.

Изменения для ФЛП

Кроме закона №5600 существуют еще несколько, которые влияют на малый и средний бизнес, а именно физических лиц предпринимателей.

С 1 января все ФЛП в 2-4 группах единой системы налогообложения обязали использовать РРО, за редким исключением.

Так, регистратор обязателен при оплате картой через POS-терминал и при интернет-оплате банковской картой с использованием платежных систем (интернет-эквайринга) или платежных терминалов.

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