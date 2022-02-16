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ЕС строит уникальный "морской" завод по производству водорода – как он будет работать

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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16 февраля, 10:40
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Рассказываем, в каком году начнет работать крупнейший завод по производству зеленого водорода
В чьих водах будет построен завод
В чьих водах будет построен завод / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Северном море планируется постройка крупнейшего завода по производству водорода.

Об этом сообщает немецкое агентство Deutsche Presse Agentur.

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Созданием уникального проекта займутся немецкая энергетическая компания RWE и европейская газодобывающая компания Neptune Energy.

Отмечается, что пилотный проект планируют завершить к 2030 году, он будет включать в себя электролизные установки мощностью от 300 до 500 мегаватт.

Энергию для их работы будут обеспечивать морские ветрогенераторы, а на берег водород будет поступать через специальный газопровод.

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Это должно помочь Нидерландам перейти на возобновляемые источники энергии. Кстати, завод будет построен в территориальных водах этой страны.

Полный отказ от газа

Именно на водород делает ставку Германия, которая планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии и отказаться от природного газа.

В правительстве ФРГ посчитали, что страна частично будет зависеть от газа в ближайшие 13 лет, а затем его полностью сменит водородная энергетика.

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Также планируется отказаться от угольной и ядерной энергетики уже до конца 2022 года.

"Сегодня" также писали, как зеленая энергетика может помочь Украине стать сильнее и рассказывали, какая страна выделила нам 73 млн евро на развитие альтернативной энергетики.

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Сейчас нет экономических причин роста курса, есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс. Чисто на психологии.

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