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ЄС будує унікальний "морський" завод з виробництва водню – як він працюватиме

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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16 лютого, 10:40
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Розповідаємо, у якому році почне працювати найбільший завод із виробництва зеленого водню
У чиїх водах буде побудований завод
У чиїх водах буде побудований завод / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Північному морі планується будівництво найбільшого заводу з виробництва водню.

Про це повідомляє німецька агенція Deutsche Presse Agentur.

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Створенням унікального проекту займуться німецька енергетична компанія RWE та європейська газовидобувна компанія Neptune Energy.

Зазначається, що пілотний проект планують завершити до 2030 року, він включатиме електролізні установки потужністю від 300 до 500 мегават.

Енергію для їхньої роботи забезпечуватимуть морські вітрогенератори, а на берег водень надходитиме через спеціальний газопровід.

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Це має допомогти Нідерландам перейти на відновлювані джерела енергії. До речі, завод буде збудовано у територіальних водах цієї країни.

Повна відмова від газу

Саме на водень робить ставку Німеччина, яка планує повністю перейти на відновлювані джерела енергії та відмовитися від газу.

В уряді ФРН вважали, що країна частково залежатиме від газу протягом найближчих 13 років, а потім його повністю змінить воднева енергетика.

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Також планується відмовитися від вугільної та ядерної енергетики вже до кінця 2022 року.

"Сьогодні" також писали, як зелена енергетика може допомогти Україні стати сильнішим і розповідали, яка країна виділила нам 73 млн. євро на розвиток альтернативної енергетики.

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Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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