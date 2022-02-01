Дали 73 млн євро на розвиток зеленої енергетики: хто бачить Україну своїм ключовим партнером

Розповідаємо, від якої країни Євросоюзу Україна отримає велику фінансову, економічну підтримку

Україна отримає 73 млн євро та план розвитку зеленої енергетики / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна отримає ще 73 мільйони євро від Данії на розвиток проектів у сфері зеленої енергетики та сталого розвитку країни.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ після переговорів з головою МЗС Данії Йеппе Кофодом.

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На які саме проекти витратять кошти, поки невідомо, однак міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що датський уряд вивчає додаткові можливості фінансової підтримки.

За його рішенням, Україна стане ключовим отримувачем допомоги у рамках наступної фази Данської програми європейського сусідства DANEP.

Раніше Кабінет міністрів заявив, що Україна хоче використати досвід саме цієї європейської країни, як приклад розвитку зеленої енергетики.

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У рамках партнерства, Данія розробить для України рекомендації, як забезпечити стабільно роботу енерго системи та ефективно впроваджувати та розвивати зелену енергетику. Більше про розвиток альтернативних видів палива читайте в нашій спецтемі.

План розвитку зеленої енергетики в Україні

Служба Держенергоефективності розробила та представили план розвитку відновлюваної енергетики в країні до 2030 року.

Планується, що до цього моменту Україна має споживати енергію з поновних джерел на рівні 27%. Особливо багато змін чекають у таких секторах:

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електроенергетика – 25%;

опалення та охолодження – 35%;

транспорт – 14%.

"Сьогодні" також писали, як Україна може стати водневим хабом Європи і розповідали, як складається ситуація з розвитком сонячної енергетики.