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Україна розробила план розвитку зеленої енергетики: що запрацює по-новому

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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26 січня, 10:47
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У Держенергоефективності розповіли, скільки енергії з відновлюваних джерел українці мають споживати до 2030 року
Що зміниться в Україні зовсім скоро
Що зміниться в Україні зовсім скоро / Фото: Колаж: Сьогодні

В України з’явився Національний план з розвитку відновлюваної енергетики до 2030 року.

Про це повідомляє прес служба Держенергоефективності.

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Проект не просто ухвалять, а винесуть на громадське обговорення до 20 лютого.

Зазначається, що Нацплан не лише встановлює цілі для розвитку, а й передбачають конкретні заходи для збалансованого розвитку галузі.

У документі визначено, що у 2030 році Україна має споживати енергію з відновлюваних джерел на рівні 27%, зокрема у таких секторах:

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  • електроенергетики – 25%;
  • опалення та охолодження – 35%;
  • транспорту – 14%.

Значну увагу Нацплан приділяє забезпеченню сталості генерації об’єктів відновлюваної генерації та підвищенню надійності, оскільки Україна має значні технічні та економічні виклики.

Також планується запровадити механізм видачі гарантії походження електроенергії і стимулювати використання зеленої енергетики у транспортному секторі.

Наразі документ направили на погодження до відповідних органів виконавчої влади.

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Україна може стати водородним хабом

За словами радника міністра закордонних справ з питань розвитку водневої економіки Олександра Рєпкіна, зелений водень може допомогти Україні позбавитися енергетичної залежності.

Він нагадав, що у липні 2020 року Україна стала унікальним партнером Євросоюзу у виробництві та постачанні водню.

На думку Рєпкіна, таку можливість ми не маємо права прогавити, оскільки це може принести Україні мільярдні інвестиції та зробити головним водородним хабом Європи до 2050 року.

"Сьогодні" також писали, коли Україна почне виробляти власний водень та розповідали, яка в країні ситуація з сонячною енергетикою.

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