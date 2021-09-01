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Эротика – исключение: в Раде хотят освободить от налогов еще одну продукцию

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
1 сентября, 12:07
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Законопроект №5876, который предполагает освобождение от налогов некоторых аудиокниг, зарегистрирован на сайте Верховной Рады
Депутаты предложили освободить от налогообложения аудиокниги на украинском языке. Коллаж: "Сегодня"
Депутаты предложили освободить от налогообложения аудиокниги на украинском языке. Коллаж: "Сегодня"

В Украине могут освободить от налогов аудиокниги на украинском языке. Исключение – издания эротического характера.

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Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

В проекте закона говорится, что от налога на добавленную стоимость освобождается:

  • поставка;
  • подготовка;
  • изготовление;
  • распространение аудиокниг.

Члены парламента считают, что принятие этого законопроекта поспособствуют развитию и популяризации украинского языка и аудиокниг. Авторами законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс являются нардепы от разных политических фракций.

Освобождение от налогов ввоза электрокаров в Украину

До 1 января 2029 года временно будут освобождены от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, а также то оборудование, которое нужно будет для производства транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

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Согласно закону №3476 временно будут освобождены (с 1 января 2021 года) от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу электрокаров (до 31 декабря 2025 года), также будут освобождены от налогов на прибыль предприятий электротехнической промышленности, полученную от реализации (до 31 декабря 2033 года).

Ранее мы сообщали, что украинское правительство намерено внести изменения в Налоговый кодекс, которые позволят увеличить поступления в бюджет на 60 млрд грн.

Напомним, что физлица-предприниматели 1-й, 2-й и 3-й группы смогут платить налоги через мобильное приложение и портал электронных услуг "Дія".

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