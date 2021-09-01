Еротика – виняток: в Раді хочуть звільнити від податків ще одну продукцію

Законопроект №5876, який передбачає звільнення від податків деяких аудіокниг, зареєстрований на сайті Верховної Ради

Депутати запропонували звільнити від оподаткування аудіокниги українською мовою. Колаж: "Сьогодні"

В Україні можуть звільнити від податків аудіокниги українською мовою. Виняток – видання еротичного характеру.

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Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

У проекті закону говориться, що від податку на додану вартість звільняється:

поставка;

підготовка;

виготовлення;

поширення аудіокниг.

Члени парламенту вважають, що прийняття цього законопроекту посприяють розвитку та популяризації української мови та аудіокниг. Авторами законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу є нардепи від різних політичних фракцій.

Звільнення від податків ввезення електрокарів в Україні

До 1 січня 2029 року тимчасово будуть звільнені від сплати ввізного мита комплектуючі вироби, а також те обладнання, яке потрібно буде для виробництва транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

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Відповідно до закону №3476 тимчасово будуть звільнені (з 1 січня 2021 роки) від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення електрокарів (до 31 грудня 2025 року) також будуть звільнені від податків на прибуток підприємств електротехнічної промисловості, отриману від реалізації (до 31 грудня 2033 року).

Раніше ми повідомляли, що українське уряд має намір внести зміни до Податкового кодексу, які дозволять збільшити надходження до бюджету на 60 млрд грн.

Нагадаємо, що фізособи-підприємці 1-й, 2-й і 3-й групи зможуть платити податки через мобільний додаток і портал електронних послуг "Дія".