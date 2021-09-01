Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Еротика – виняток: в Раді хочуть звільнити від податків ще одну продукцію

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
1 вересня, 12:07
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Законопроект №5876, який передбачає звільнення від податків деяких аудіокниг, зареєстрований на сайті Верховної Ради
Депутати запропонували звільнити від оподаткування аудіокниги українською мовою. Колаж: "Сьогодні"
Депутати запропонували звільнити від оподаткування аудіокниги українською мовою. Колаж: "Сьогодні"

В Україні можуть звільнити від податків аудіокниги українською мовою. Виняток – видання еротичного характеру.

Реклама

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

У проекті закону говориться, що від податку на додану вартість звільняється:

  • поставка;
  • підготовка;
  • виготовлення;
  • поширення аудіокниг.

Члени парламенту вважають, що прийняття цього законопроекту посприяють розвитку та популяризації української мови та аудіокниг. Авторами законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу є нардепи від різних політичних фракцій.

Звільнення від податків ввезення електрокарів в Україні

До 1 січня 2029 року тимчасово будуть звільнені від сплати ввізного мита комплектуючі вироби, а також те обладнання, яке потрібно буде для виробництва транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

Реклама

Відповідно до закону №3476 тимчасово будуть звільнені (з 1 січня 2021 роки) від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення електрокарів (до 31 грудня 2025 року) також будуть звільнені від податків на прибуток підприємств електротехнічної промисловості, отриману від реалізації (до 31 грудня 2033 року).

Раніше ми повідомляли, що українське уряд має намір внести зміни до Податкового кодексу, які дозволять збільшити надходження до бюджету на 60 млрд грн.

Нагадаємо, що фізособи-підприємці 1-й, 2-й і 3-й групи зможуть платити податки через мобільний додаток і портал електронних послуг "Дія".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти