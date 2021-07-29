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В Украине хотят ввести новые налоги. Кого могут заставить платить?

29 июля 2021 15:08

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Какой именно будет грозить штраф в случае неуплаты налогов – пока неизвестно

Визитки в Украине хотят обложить налогом. Коллаж: "Сегодня"

Визитки в Украине хотят обложить налогом. Коллаж: "Сегодня"

В Украине визитные карточки, которые выдаются сотрудникам, хотят обложить налогом.

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Об этом сообщили в Главном управлении Государственной налоговой службы во Львовской области.

Таким образом, стоимость визитных карточек хотят включать в общий месячный доход сотрудника, с которого взимается 18% сбор. Какие штрафы грозят работодателям в случае, если они не включат стоимость визиток в налогооблагаемый доход, пока неизвестно.

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К слову, если стоимость визитных карточек – 99 гривен/100 штук, то работодателю придется дополнительно заплатить с его зарплаты 17,8 грн налога.

Ранее мы сообщали, что украинское правительство намерено внести изменения в Налоговый кодекс, которые позволят увеличить поступления в бюджет на 60 млрд грн.

Напомним, что физлица-предприниматели 1-й, 2-й и 3-й группы смогут платить налоги через мобильное приложение и портал электронных услуг "Дія".

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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