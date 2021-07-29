В Украине хотят ввести новые налоги. Кого могут заставить платить?

Какой именно будет грозить штраф в случае неуплаты налогов – пока неизвестно

Визитки в Украине хотят обложить налогом. Коллаж: "Сегодня"

В Украине визитные карточки, которые выдаются сотрудникам, хотят обложить налогом.

Реклама

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной налоговой службы во Львовской области.

Таким образом, стоимость визитных карточек хотят включать в общий месячный доход сотрудника, с которого взимается 18% сбор. Какие штрафы грозят работодателям в случае, если они не включат стоимость визиток в налогооблагаемый доход, пока неизвестно.

Читайте также:

Почему в Украине постоянно увеличивают налоги? Обьяснили в SCM

В тренде Кабмин увеличил украинцам зарплаты и оставил льготный тариф на свет – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Реклама

К слову, если стоимость визитных карточек – 99 гривен/100 штук, то работодателю придется дополнительно заплатить с его зарплаты 17,8 грн налога.

Ранее мы сообщали, что украинское правительство намерено внести изменения в Налоговый кодекс, которые позволят увеличить поступления в бюджет на 60 млрд грн.

Напомним, что физлица-предприниматели 1-й, 2-й и 3-й группы смогут платить налоги через мобильное приложение и портал электронных услуг "Дія".

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине