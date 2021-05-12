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Правительство придумало, где взять 60 млрд грн: ФОПов не тронут

12 мая, 16:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Кабмин внесет изменения в Налоговый кодекс, которые не затронут малый и средний бизнес

/ Фото: пресс-центр НБУ

Украинское правительство намерено внести изменения в Налоговый кодекс, которые позволит увеличить поступления в бюджет до 60 млрд грн.

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Об этом премьер Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Кабмин не планирует повышать общегосударственные налоги для людей или бизнеса, а изменения не затронут ФОПов или вообще малый и средний бизнес.

По его словам, законопроект содержит четыре основных блока:

▪️ ставки отдельных налогов будут приведены в соответствие с фактическим уровнем макропоказателей (например, плата за использование воды и лесов или экологический налог);

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▪️ рентные платежи по добыче полезных ископаемых;

В тренде
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Фото: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

▪️ дальнейшее противодействие "скруткам" и борьба с теневым использованием земли и оборотом сельскохозяйственной продукции;

▪️ вопросы, касающиеся администрирования налогового долга.

Напомним, дополнительное резкое повышение ренты на добычу железной руды приведет к росту себестоимости украинского металла , снижению его конкурентоспособности. Работа метпредприятий потеряет экономический смысл. Выигрывают от этого конкуренты, а никак не Украина. Наши металлурги и ГОК потеряют часть мировых рынков, а их место займут предприятия и ГОКи России. "Слуги народа", которые увеличили ренты на украинском руду, невольно окажутся пособиями страны-агрессора.

Повышение ренты на добычу руды в виде снижения уровня жизни народа приведут к ухудшению политической обстановки в областях, связанных с металлургией – Днепропетровской, Донецкой (подконтрольная часть), Запорожской, Полтавской, где имеются крупные ГОКи. То есть, в тех областях, которые "расшатывала" Россия в 2014 году, которые она видит в составе так называемой "Новороссии".

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