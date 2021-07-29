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В Україні хочуть ввести нові податки. Кого можуть змусити платити?

29 липня 2021 15:08

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Який саме загрожуватиме штраф в разі несплати податків – поки невідомо

Візитки в Україні хочуть обкласти податком. Колаж: "Сьогодні"

Візитки в Україні хочуть обкласти податком. Колаж: "Сьогодні"

В Україні візитні картки, які видаються співробітникам, хочуть обкласти податком.

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Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Львівській області.

Таким чином, вартість візитних карток хочуть включати до загального місячного доходу працівника, з якого стягується 18% збір. Які штрафи загрожують роботодавцям у разі, якщо вони не включать вартість візиток до оподатковуваного доходу, поки невідомо.

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До речі, якщо вартість візитних карток – 99 гривень/100 штук, то роботодавцю доведеться додатково заплатити з його зарплати 17,8 грн податку.

Раніше ми повідомляли, що український уряд має намір внести зміни до Податкового кодексу, які дозволять збільшити надходження до бюджету на 60 млрд грн.

Нагадаємо, що фізособи-підприємці 1-ї, 2-ї і 3-ї групи зможуть платити податки через мобільний додаток і портал електронних послуг "Дія".

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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