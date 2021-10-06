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Экономически невыгодно: Путин про транзит газа через Украину

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
6 октября, 17:18
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Путин заявил, что Россия перевыполнит обязательства по поставкам газа перед Украиной
Для "Газпрома" не выгодно увеличивать объем транзита через Украину
Для "Газпрома" не выгодно увеличивать объем транзита через Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ в этом году превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа перед Украиной.

Об этом глава Кремля сказал 6 октября на совещании, передает "РБК-Украина".

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"Мы видим всякие спекуляции о поставках через Украину. Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины – 40 млрд кубометров газа в год. За 9 месяцев 2021 Газпром увеличил эту прокачку более чем на 8%", – заявил Путин.

Также российский президент подчеркнул, что увеличивать объем транзита через территорию Украины – экономически невыгодно для "Газпрома".

"Увеличивать объем для "Газпрома" экономически невыгодно. Это дороже", – сказал Путин.

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Поставки в обход Украины

В конце сентября 2021 года Венгрия подписала контракт с российским "Газпромом" и начала получать газ по газопроводу "Турецкий поток" в обход территории Украины.

Такое решение шокировало украинское и мировое сообщество, а МИД отреагировал довольно резко.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, почему Венгрия выбрала "Газпром" и сколько потеряет Украина.

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В Европе тем временем бушует газовый кризис, в котором также обвиняют "Газпром".

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