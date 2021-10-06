Економічно невигідно: Путін про транзит газу через Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ цього року перевищить свої контрактні зобов’язання по поставках газу перед Україною.
Про це очільник Кремля сказав 6 жовтня на нараді, передає "РБК-Україна".
"Ми бачимо всякі спекуляції про постачання через Україну. Наші контрактні зобов'язання щодо постачання через ГТС України – 40 млрд кубометрів газу в рік. За 9 місяців 2021 Газпром збільшив цю прокачування більш ніж на 8%", – заявив Путін.
Також російський президент наголосив, що збільшувати об’єм транзиту через територію України – економічно невигідно для "Газпрому".
"Збільшувати обсяг для "Газпрому" економічно невигідно. Це дорожче", – сказав Путін.
Поставки в обхід України
В кінці вересня 2021 року Угорщина підписала контракт із російським "Газпромом" та почала отримувати газ по газопроводу "Турецький потік" в обхід території України.
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Таке рішення шокувало українське та світове суспільство, а МЗС відреагувало досить різко.
"Сьогодні" разом з експертами розбирались, чому Угорщина обрала "Газпром" та скільки втратить Україна.
У Європі тим часом бушує газова криза, у якій також звинувачують "Газпром".