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Россия сократила транзит газа в Европу более чем вдвое

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
28 сентября, 14:15
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Новый уровень прокачки практически соответствует бронированию "Газпромом" польского участка "Ямала-Европы" на октябрь – 1,3 млн куб. м в сутки
Поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" досрочно снизился
Поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" досрочно снизился / Фото: Коллаж: Сегодня

Прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа" 28 сентября упала более чем в два раза.

Об этом свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade, передает "Интерфакс".

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Поток газа на входе в Германию вышел на уровень менее 1,5 млн куб. м в час – после 3,4 млн куб. м в час 27 сентября.

"Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.

Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования.

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"Газпром" заявил, что снижение поставок через "Ямал-Европа" временное и вызвано заявками одного из клиентов.

Контракт Венгрии с Россией

Правительство Венгрии и российский концерн "Газпром" в понедельник, 27 августа, заключили долгосрочный контракт о поставках российского газа до конца 2036 года.

  • Ежегодно в течение пятнадцати лет в центрально-европейскую страну будут поступать 4,5 млрд кубометров голубого топлива через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы. Условия контракта могут быть скорректированы спустя 10 лет. Решение вступит в силу с 1 октября.
  • Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетические потребности Венгрии можно самым надежным образом обеспечить с помощью долгосрочного контракта с "Газпромом". Он добавил, что это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики.
  • Украинские дипломаты заявили, что разочарованы такой сделкой.

Напомним, Венгрия вызывает посла Украины для объяснений из-за критики украинского МИД газового контракта между Венгрией и "Газпромом" в обход Украины. Украинские дипломаты критикуют это решение. Они считают, что оно политически и экономически необоснованное.

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МИД Украины аналогично пригласил посла Венгрии в Киев, чтобы донести свою принципиальную позицию.

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