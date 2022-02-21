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Домашний электрогенератор: спасет ли он во время отключений и как выбрать нужную модель

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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21 февраля, 15:14
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Вместе с экспертом рассказываем, стоит ли ждать роста спроса на электрогенераторы на фоне нарастающей военной угрозы
Можно ли поставить в квартире электрогенератор - ответ эксперта
Можно ли поставить в квартире электрогенератор - ответ эксперта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия продолжает наращивать военную мощь на границе с Украиной, а Донбасс в последнее время подвергается все более жестоким обстрелам боевиков. В связи с этим украинцы боятся отключений электроэнергии и думают о путях отхода.

"Сегодня" рассказывают, произойдет ли в стране "бум" на электрогенераторы и есть ли смысл приобретать его для своего дома.

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По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, очень маловероятно, что украинцы массово побегут за электрогенераторами.

"Никакого отношения нынешние события на Донбассе не имеют к работе электрогенерации. Поставки угля оттуда не осуществляются, Украина покупает уголь за границей, атомные электростанции работают стабильно", – говорит эксперт.

Марунич отмечает, что перебои с электро и газоснабжением могут быть только в случае широкомасштабной войны, но такой сценарий эксперт считает крайне маловероятным.

Зачем нужны электрогенераторы?

Электрогенератор – это прибор, который самостоятельно вырабатывает электроэнергию и преобразовывает ее. Часто их используют собственники частных домов, чтобы предотвратить перебои в подаче электроэнергии.

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Существуют электрогенераторы разных типов, но все они, подчеркивает Дмитрий Марунич, имеют возможность работать ограниченное количество времени.

Если у вас отключили свет на несколько часов, вы можете не доставать свечи и спокойно работать на мощности электрогенератора, но постоянно в таком режиме жить очень дорого и просто невозможно.

Электрогенераторы могут работать на дизеле, бензине, газе, есть также комбинированные модели.

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Бензиновые и дизельные являются наиболее популярными из-за более доступной цены и возможности легко транспортировать устройство в любое место.

Оборудование мощностью до трех киловатт сжигает за час работы приблизительно 0,7–1,0 литра топлива. Если вы хотите более мощный генератор, расход за час увеличивается до 2 – 2,7 литров.

Газовые генераторы хоть и отличаются своей инновационностью, но должны быть обязательно подключены к централизованному газопроводу.

Как рассчитать, какой электрогенератор нужен вам?

Если вы все же хотите купить прибор на случай внезапного отключения электричества, нужно тщательно рассчитать, какая мощность вам нужна.

Компания по продаже садово-дачной техники storgom.ua рекомендует рассчитать мощность так:

  • Запишите на листок бумаги все электрические приборы в доме, напротив каждого напишите его мощность в Ваттах.
  • Разделите все, что записали на жизненно важные электроприборы и те, без которых вы сможете обойтись какое то время.
  • Выделите отдельно ту технику, которая должна постоянно, бесперебойно и одновременно работать и сложите их мощность. Туда же добавьте мощность взаимозаменяемых электроприборов, а также не забудьте, добавить еще 20% мощности "про запас".

Для временного освещения дачи или небольшого дома подойдет генератор до 3 кВт, генераторы до 5 кВт могут дать больше возможностей, например, посмотреть телевизор или осветить большую площадь дома.

Для очень большого дома подойдут генераторы до 7 кВт, а 10 кВт мощности приобретают уже для предприятий или мастерских.

Бензиновые генератор, в зависимости от мощности, от стоят 8 (меньше 3 кВт мощности) до 70 тыс грн (больше 7 кВт мощности).

Дизельные модели – существенно дороже, - от 20 до 200 тыс. грн.

Можно ли купить электрогенератор в квартиру?

Дмитрий Марунич не рекомендует покупать такой прибор для квартиры.

"Это временное решение, в частных домах – возможно. В многоквартирном жилом фонде – это не реалистично", – считает эксперт.

Чисто технически, вы сможете обеспечить работу генератора в квартире, но это очень шумный прибор, который, к тому же – воняет бензином. Есть и опасность задохнуться угарными газами при неправильной установки электрогенератора, для него нужно выделить много места.

Сейчас уже продаются более бесшумные и компактные модели, но для квартир рекомендуют исключительно инверторные генераторы, которые могут влететь в копеечку ( около 30 тыс. в среднем).

"Сегодня" также писали, чем выгоднее всего отапливать частный дом и рассказывали, в чем разница между дровами и пеллетами.

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