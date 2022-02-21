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Домашній електрогенератор: чи врятує він під час відключень і як вибрати потрібну модель

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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21 лютого, 15:14
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Разом з експертом розповідаємо, чи варто чекати зростання попиту на електрогенератори на тлі військової загрози, що наростає
Чи можна поставити у квартирі електрогенератор - відповідь експерта
Чи можна поставити у квартирі електрогенератор - відповідь експерта / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія продовжує нарощувати військову міць на кордоні з Україною, а Донбас останнім часом зазнає все жорстокіших обстрілів бойовиків. У зв'язку з цим українці бояться відключень електроенергії та думають про шляхи відходу.

"Сьогодні" розповідають, чи станеться в країні "бум" на електрогенератори і чи є сенс купувати його для свого будинку.

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За словами співголови Фонду енергетичних стратегій Дмитра Марунича, дуже малоймовірно, що українці масово побіжать за електрогенераторами.

"Жодного відношення нинішні події на Донбасі не мають до роботи електрогенерації. Постачання вугілля звідти не здійснюється, Україна купує вугілля за кордоном, атомні електростанції працюють стабільно", – каже експерт.

Марунич зазначає, що перебої з електро та газопостачанням можуть бути лише у разі широкомасштабної війни, але такий сценарій експерт вважає вкрай малоймовірним.

Навіщо потрібні електрогенератори?

Електрогенератор – це прилад, який самостійно виробляє електроенергію та перетворює її. Часто їх використовують власники приватних будинків, щоб запобігти перебоям у подачі електроенергії.

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Існують електрогенератори різних типів, але всі вони, наголошує Дмитро Марунич, мають змогу працювати обмежену кількість часу.

Якщо у вас відключили світло на кілька годин, ви можете не діставати свічки та спокійно працювати на потужності електрогенератора, але постійно в такому режимі жити дуже дорого та просто неможливо.

Електрогенератори можуть працювати на дизелі, бензині, газі, також є комбіновані моделі.

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Бензинові та дизельні є найбільш популярними через доступнішу ціну та можливість легко транспортувати пристрій у будь-яке місце.

Обладнання потужністю до трьох кіловат спалює протягом години роботи приблизно 0,7-1,0 літра палива. Якщо ви хочете потужніший генератор, витрата за годину збільшується до 2 – 2,7 літрів.

Газові генератори хоч і відрізняються своєю інноваційністю, але мають бути обов'язково підключені до централізованого газопроводу.

Як розрахувати, який електрогенератор вам потрібен?

Якщо ви все ж таки хочете купити прилад на випадок раптового відключення електрики, потрібно ретельно розрахувати, яка потужність вам потрібна.

Компанія з продажу садово-дачної техніки storgom.ua рекомендує розрахувати потужність так:

  • Запишіть на аркуш паперу всі електричні прилади в будинку, напроти кожного напишіть його потужність у Ваттах.
  • Розділіть усе, що записали на життєво важливі електроприлади і ті, без яких ви зможете обійтися якийсь час.
  • Виділіть окремо ту техніку, яка повинна постійно, безперебійно та одночасно працювати та складіть їх потужність. Туди ж додайте потужність взаємозамінних електроприладів, а також не забудьте додати ще 20% потужності "про запас".

Для тимчасового освітлення дачі або невеликого будинку підійде генератор до 3 кВт, генератори до 5 кВт можуть дати більше можливостей, наприклад, подивитися телевізор або освітлити більшу площу будинку.

Для дуже великого будинку підійдуть генератори до 7 кВт, а 10 кВт потужності купують вже для підприємств чи майстерень.

Бензинові генератори, в залежності від потужності, від коштують 8 (менше 3 кВт потужності) до 70 тис. грн (більше 7 кВт потужності).

Дизельні моделі – суттєво дорожчі, – від 20 до 200 тис. грн.

Чи можна купити електрогенератор у квартиру?

Дмитро Маруніч не рекомендує купувати такий пристрій для квартири.

"Як тимчасове рішення, у приватних будинках – можливо. У багатоквартирному житловому фонді – це не реалістично", – вважає експерт.

Чисто технічно, ви зможете забезпечити роботу генератора в квартирі, але це дуже гучний прилад, який, до того ж – смердить бензином. Є і небезпека задихнутися чадними газами при неправильній установці електрогенератора, для нього необхідно виділити багато місця.

Зараз вже продаються безшумніші і компактніші моделі, але для квартир рекомендують виключно інверторні генератори, які можуть влетіти в копієчку (близько 30 тис. в середньому).

"Сьогодні" також писали, чим найвигідніше опалювати приватний будинок і розповідали, у чому різниця між дровами та пелетами.

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