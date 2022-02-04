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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Дрова, газ чи електрика? Чим найвигідніше опалювати приватний будинок

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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4 лютого, 18:25
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Розповідаємо, у чому різниця між популярними енергоносіями та які краще вибрати для опалення приватного будинку
Що вибрати для опалення будинку
Що вибрати для опалення будинку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Опалення приватного будинку набагато складніше, ніж квартири, оскільки перед власниками стоять перед широким вибором енергоносіїв.

"Сьогодні" спробують розібратися, у чому плюси та мінуси різних видів палива та готові розповісти вам.

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Для аналізу ми вибрали газ, дрова та електроенергію, оскільки це одні з найпопулярніших видів палива.

Газ

Головна перевага природного газу – це простота в експлуатації. Підключивши газовий котел, можна взагалі не турбуватися про тепло взимку.

Також газ досить економне паливо, але все залежить від розмірів вашого будинку та тарифів постачальника.

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Наступна проблема газу знайома не всім, але дуже серйозна. Якщо ви живете у місцевості, де не підведено потрібні комунікації, отримати дозвіл на їхнє будівництво вкрай складно.

Час будівництва та отримання всіх дозволів може розтягнутися на півроку та більше, тому якщо ви будуєте будинок з нуля – подумайте про терміни.

Газ – відносно дешеве паливо, але коли йдеться про масштаби приватного будинку – може влетіти в копієчку. Якщо ви обігріваєте старий неутеплений будинок, то знадобиться величезна витрата блакитного палива.

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Дрова

Дрова – зовсім не такий старий та забутий вид палива, як здається. Якщо у вас є доступ до дешевих дров та складності з підключенням газу – не сумнівайтеся та вибирайте дерево.

У цього палива є ще одна перевага – воно більш екологічне та його просто дістати.

Але дрова бувають досить дорогими, особливо дубові, тому радимо купувати не рубані, а метрові поліна.

Ще одна перевага дров – енергонезалежність, вам не страшні ніякі відключення та проблеми з комунікаціями, але і ця перевага може стати недоліком.

Доведеться постійно стежити за тим, щоб ці дрова були, а також підкидати їх у піч або котел. Котел також недешевий предмет, особливо якщо ви хочете зробити своє життя максимально комфортним.

Електроенергія

Це один із найзручніших та найсучасніших видів опалення, але – найдорожчий. Якщо ви є мешканцем квартири, не складно буде порахувати, як тепла підлога обтяжує платіжки.

А тепер уявіть, що вам потрібно опалити цілий будинок, та ще подбає про всі комунікації.

Підсумок: газ все ж таки найзручніший вид опалення у співвідношенні ціна-якість, але якщо ви маєте складнощі з підведенням комунікацій або утепленням – це не найкращий варіант.

Дрова менш зручні у використанні та їх економічність може сильно відрізнятись від вибраного дерева.

Але якщо ви живете в регіоні, де є доступ до дешевих дров, а ваш будинок вже обладнаний під них – це може бути чудовою економічною альтернативою.

"Сьогодні" також писали, якими дровами найкраще топити камін і розповідали, як правильно зберігати дрова.

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