Як правильно зберігати дрова, щоб отримати більше тепла

Розповідаємо, як і де зберігати дрова, щоб вони не відмокли та зігріли вас у холодну пору року

Як правильно зберігати дрова / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Якщо ви вирішили опалювати свій будинок дровами, вам варто подбати не лише про їх вибір та купівлю, а і про правильне зберігання. Оскільки деякі помилки можуть зіпсувати деревину та не дати вам зігрітись.

"Сьогодні" розповідають поради лісівників про те, як правильно зберігати дрова для опалення.

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Перше, що потрібно запам’ятати – вологі дрова це погане паливо. Їх важко розпалювати, в них погіршується тепловіддача, а ще вони починають виділяти більше сажі і забруднювати димохід.

Вологими можуть стати навіть дрова, які ви придбали сухими, у ідеальному стані. Вся справа в умовах зберігання і підготовці до нього.

Зваліть дрова до купи

Не складайте щойно куплені дрова охайними штабелями, спочатку зваліть їх в купу і залиште на відкритому майданчику на кілька тижнів.

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Це дозволить повітрю краще циркулювати і дасть деревині просохнути. Однак не кладіть дрова просто на землю, оскільки від довгого лежання на ній вони вбирають додаткову вологу.

Найкраще – це спеціальний фундамент з поперечних балок, піддону або цегли.

Куди покласти дрова?

Найкраще місце для зберігання дров – це гараж або сарай, чи інше закрите приміщення. Однак воно обов’язково має регулярно провітрюватися.

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Без провітрювання поліна наберуться вологи і згниють.

Якщо ви вирішили зберігати дрова на вулиці, то краще робити це в спеціально облаштованій дровітні з навісом.

Навіс має бути обов’язковою складовою, краще побудувати його уздовж паркану або стіни, які слугуватимуть задньою стінкою.

А от передню стінку не потрібно будувати і варто залишити відкритою.

Як краще складати дрова?

Складіть полінця перпендикулярно, так вони займатимуть більше місця, однак краще просохнуть і обдуватимуться повітрям.

Які дрова купити для опалення?

Раніше ми розповідали, які дрова краще вибрати для максимальної тепловіддачі.

Рекордсменом з цього параметру є дуб, оскільки має найбільшу калорійність. Єдиним мінусом дубових дров є ціна, яка є досить високою.

Непоганою альтернативою є береза, яка лише трохи поступається дубу у тепловіддачі. А от сосну чи вербу краще не купувати, якщо ви хочете прогріти своє помешкання.

"Сьогодні" також писали, яка в Україні ціна на дрова та порівнювали їх з пелетами.