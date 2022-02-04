Дрова, газ или электричество? Чем выгоднее всего отапливать частный дом

Рассказываем, в чем разница между популярными энергоносителями и какие лучше выбрать для отопления частного дома

Что выбрать для отопления дома / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Отопление частного дома намного сложнее, чем квартиры, поскольку перед владельцы стоят перед широким выбором энергоносителей.

"Сегодня" попробуют разобраться, в чем плюсы и минусы разных видов топлива и готовы рассказать вам.

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Для анализа мы выбрали газ, дрова и электроэнергию, поскольку это одни из самых популярных видов топлива.

Газ

Главное преимущество природного газа – это простота в эксплуатации. Подключив газовый котел можно вообще не беспокоится о тепле зимой.

Также газ достаточно экономичное топливо, но все зависит от размеров вашего дома и тарифов поставщика.

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Следующая проблема газа знакома не всем, но очень серьезная. Если вы живете в местности, где не подведены нужные коммуникации, получить разрешение на их строительство крайне сложно.

Срок строительства и получения все разрешений может растянутся на полгода и больше, поэтому если вы строите дом с нуля - подумайте о сроках.

Газ – относительно дешевое топливо, но когда речь идет о масштабах частного дома – может влететь в копеечку. Если вы обогреваете старый неутепленный дом, то потребуется огромный расход голубого топлива.

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Дрова

Дрова – вовсе не такой старый и забытый вид топлива, как кажется. Если у вас есть доступ к дешевым дровам и сложности с подключением газа - не сомневайтесь и выбирайте дерево.

У этого топлива есть еще одно преимущество – оно более экологичное и его просто достать.

Но дрова бывают достаточно дорогими, особенно дубовые, поэтому советуем покупать не рубленные, а метровые поленья.

Еще одно преимущество дров – энергонезависимость, вам не страшны никакие отключения и проблемы с коммуникациями, но и это достоинство может стать недостатком.

Придется постоянно следить за тем, чтобы эти дрова были, а также подбрасывать их в печь или котел. Котел также недешевый предмет, особенно если вы хотите сделать свою жизнь максимально комфортной.

Электроэнергия

Это один из самых удобных и современных видов отопления, но – самый дорогостоящий. Если вы являетесь жителем квартиры, не сложно будет посчитать, как теплый пол утяжеляет платежки.

А теперь представьте, что вам нужно отопить целый дом, да еще позаботится о всех коммуникациях.

Итог: газ все же самый удобный вид отопления в соотношении цена-качество, но если вы имеете сложности с подведением коммуникаций или утеплением - это не самый лучший вариант.

Дрова менее удобны в использовании и их экономичность может сильно отличатся от выбранного дерева.

Но если вы живете в регионе, где есть доступ к дешевым дровам, а ваш дом уже оборудован под них – это может быть прекрасной экономичной альтернативой.

"Сегодня" также писали, какими дровами лучше всего топить камин и рассказывали, как правильно хранить дрова.