Доллар стремительно дешевеет: когда покупать валюту

Март начался укреплением гривни, которое к концу недели становилось все более стремительным, наличный курс продажи опустился почти до 27,8 грн/доллар. Последний раз доллар стоил так дешево месяц назад. А год назад, в марте 2020 года, курс доллара упал почти до 27,5 грн. Тенденция повторяется? Может быть, снова увидим доллар по 25 гривен, как летом 2020 года?

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Почему гривня начала крепчать и куда пойдет курс на следующей, укороченной, рабочей неделе, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

Доллар, начавший было крепчать последние дни зимы и медленно, но уверенно переваливший за 28 грн в наличной продаже, в первые дни весны вдруг передумал и стал "сдуваться". Причем так быстро, что уже к четвергу курс был всего 27,83 грн/доллар в продаже и 27,63 в покупке. При этом спред (разница между курсом продажи и покупки) не менялся: в среднем 19-20 коп. В пятницу доллар снова "передумал" – курс пошел вверх и остановился на 27,90 и 27,69 грн/доллар соответственно. Спред при этом расширился до 21 копейки.

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Нацбанк также сперва поднял курс к среде на 7 копеек, округлив его до 28 грн/доллар, затем опустил к пятнице сразу на 24 копейки, до 27,76 грн/доллар. И сохранил его на выходные. На вторник, 9 марта, (понедельник выходной по случаю Международного женского дня) регулятор установил курс 27,71 грн/доллар.

Главные причины изменений

Эксперты говорят, что гривня окрепла по трем причинам. Первая – Минфин продолжает еженедельно продавать ОВГЗ на миллиарды долларов, наполняя безналичный рынок валютой. При этом Нацбанк не торопится выкупать излишки валюты в резервы, тем самым укрепляя гривню. Вторая причина – активизировались продавцы валюты, прежде всего это аграрии – под посевную кампанию. Третья – повышение Нацбанком учетной ставки рефинансирования (процент, под который регулятор одалживает гривню комбанкам) с 6 до 6,5%.

"Рынок находится под влиянием решения Национального банка Украины, который повысил учетную ставку до 6,5% с 6% годовых. Таким образом, НБУ реагирует на растущее инфляционное давление", – говорит Андрей Шевчишин.

Наличный рынок повторяет тренд безналичного, так как спрос на валюту со стороны населения сейчас незначительный. Что касается изменения в минувшую пятницу тренда продажи и покупки налички с нисходящего на восходящий, то Александр Охрименко назвал это явление ситуативным.

"К празднику мог возникнуть повышенный спрос на валюту в связи с активизацией поездок за рубеж, и обменники тут же отреагировали, повысив курс продажи больше, чем курс покупки", – объяснил Александр Охрименко.

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения аналитиков разделились. Александр Охрименко и Олег Пендзин ожидают, что на короткой послепраздничной неделе курс наличной гривни сохранится на уровне 27,90 грн/доллар в продаже и 27,70 в покупке.

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Андрей Шевчишин, наоборот, ожидает дальнейшего укрепления гривни, несмотря на праздники.

"Валютный рынок продолжает испытывать нехватку спроса, – анализирует Андрей Шевчишин. – Это отражается в слабости импортеров, населения и спекулянтов, которые на фоне растущих цен и слабой деловой активности, подточенной новой волной эпидемии, не спешат вкладывать в бизнес. В итоге основные покупатели сосредоточены в критическом и регулярном импорте. В противовес слабому спросу на рынке формируется достаточное предложение валюты, усиленное не только повышением учетной ставки, но и заводом валюты под налоговые выплаты (до 10 марта налог на прибыль), аграриев под посевную. Рынок также находится в ожидании крупных продаж валюты со стороны украинских госкомпаний под дивиденды в бюджет. В итоге в четверг НБУ вышел с покупками валюты, чтобы поддержать спрос. Проблемным моментом остается сложная эпидемиологическая ситуация и риски новых локдаунов. Вероятно, отыгрывая решение о ставке, гривня в ближайшее время может еще несколько укрепиться и войти в диапазон 27,55-27,75 гривен за доллар.

Продавать или покупать валюту

Эксперты рекомендуют:

- не совершать каких-либо операций с наличным долларом, за исключением случаев, когда либо гривня, либо доллар нужны для немедленных расчетов.

- открыть (или пополнить) гривневые депозиты на 1-3 месяца, это окажется выгоднее примерно вдвое, чем инвестирование в доллар.

- пока не покупать доллары только с целью долгосрочных инвестиций: год и более. Может быть еще большее снижение курса.

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Эксперты не советуют сейчас инвестировать в доллары, по их мнению, гривневые вклады сейчас выгоднее. О том, сколько можно заработать на депозитах, смотрите в сюжете.

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