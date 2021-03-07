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Долар стрімко дешевшає: коли купувати валюту

7 березня, 06:46

Олександр Панченко Олександр Панченко

Фінансові аналітики прогнозують, що в березні гривня ще зміцниться

Березень почався зміцненням гривні, яке до кінця тижня ставало все стрімкішим, готівковий курс продажу опустився майже до 27,8 грн/долар. Востаннє долар коштував так дешево місяць тому. А рік тому, в березні 2020 року, курс долара впав майже до 27,5 грн. Тенденція повторюється? Можливо, знову побачимо долар по 25 гривень, як влітку 2020 року?

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Чому гривня почала міцнішати і куди піде курс на наступному, скороченому, робочому тижні, з'ясував сайт "Сьогодні".

Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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Що сталося з курсом за тиждень

Долар, який почав було міцнішати останні дні зими і повільно, але впевнено перевалив за 28 грн у готівковому продажу, в перші дні весни раптом передумав і став "здуватися". Причому так швидко, що вже до четверга курс був усього 27,83 грн/долар у продажу і 27,63 в покупці. При цьому спред (різниця між курсом продажу і покупки) не змінювався: в середньому 19-20 коп. У п'ятницю долар знову "передумав" – курс пішов вгору і зупинився на 27,90 і 27,69 грн/долар відповідно. Спред при цьому розширився до 21 копійки.

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Нацбанк також спершу підняв курс до середи на 7 копійок, округливши його до 28 грн/долар, потім опустив до п'ятниці відразу на 24 копійки, до 27,76 грн/долар. І зберіг його на вихідні. На вівторок, 9 березня (понеділок вихідний з нагоди Міжнародного жіночого дня), регулятор установив курс 27,71 грн/долар.

Головні причини змін

Експерти кажуть, що гривня зміцніла з трьох причин. Перша – Мінфін продовжує щотижня продавати ОВДП на міліларди доларів, наповнюючи безготівковий ринок валютою. При цьому Нацбанк не поспішає викуповувати надлишки валюти в резерви, тим самим зміцнюючи гривню.

Друга причина – активізувалися продавці валюти, перш за все це аграрії – під посівну кампанію.

Третя – підвищення Нацбанком облікової ставки рефінансування (відсоток, під який регулятор позичає гривню комбанкам) з 6 до 6,5%.

"Ринок знаходиться під впливом рішення Національного банку України, який підвищив облікову ставку до 6,5% з 6% річних. Отже, НБУ реагує на зростаючий інфляційний тиск", – говорить Андрій Шевчишин.

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Готівковий ринок повторює тренд безготівкового, оскільки попит на валюту з боку населення зараз незначний. Що стосується зміни в минулу п'ятницю тренда продажу і покупки готівки зі спадного на висхідний, то Олександр Охріменко назвав це явище ситуативним.

"До свята міг виникнути підвищений попит на валюту у зв'язку з активізацією поїздок за кордон, і обмінники тої ж миті відреагували, підвищивши курс продажу більше, ніж курс покупки", – пояснив Олександр Охріменко.

Чого очікувати наступного тижня

Думки аналітиків розділилися. Олександр Охріменко та Олег Пендзин очікують, що на короткому післясвятковому тижні курс готівкової гривні збережеться на рівні 27,90 грн/долар у продажу і 27,70 в покупці.

Андрій Шевчишин, навпаки, очікує подальшого зміцнення гривні, незважаючи на свята.

"Валютний ринок продовжує відчувати брак попиту, – аналізує Андрій Шевчишин. – Це відбивається в слабкості імпортерів, населення і спекулянтів, які на тлі зростаючих цін і слабкої ділової активності, підточеної новою хвилею епідемії, не поспішають вкладати в бізнес. У підсумку основні покупці зосереджені в критичному і регулярному імпорті.

На противагу слабкому попиту на ринку формується достатня пропозиція валюти, посилена не тільки підвищенням облікової ставки, але й заводом валюти під податкові виплати (до 10 березня податок на прибуток), аграріїв під посівну. Ринок також знаходиться в очікуванні великих продажів валюти з боку українських держкомпаній під дивіденди в бюджет. У підсумку в четвер НБУ вийшов з покупками валюти, щоб підтримати попит. Проблемним моментом залишається складна епідеміологічна ситуація і ризики нових локдаунів.

Ймовірно, відіграючи рішення про ставку, гривня найближчим часом може ще трохи зміцнитися і увійти в діапазон 27,55-27,75 гривень за долар.

Продавати чи купувати валюту

Експерти рекомендують:

- не здійснювати будь-яких операцій з готівковим доларом, за винятком випадків, коли або гривня, або долар потрібні для негайних розрахунків.

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- відкрити (або поповнити) гривневі депозити на 1-3 місяці, це виявиться вигіднішим приблизно вдвічі, ніж інвестування в долар.

- поки не купувати долари тільки з метою довгострокових інвестицій: рік і більше. Може бути ще більше зниження курсу.

Експерти не радять зараз інвестувати в долари, на їхню думку, гривневі вклади зараз вигідніші. Про те, скільки можна заробити на депозитах, дивіться в сюжеті.

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