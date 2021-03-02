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Долар в Україні подешевшав після зростання курсу

2 березня, 16:13

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 3 березня

На середу, 3 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

02.0303.03Зміна
1 долар США28,00 грн27,93 грн - 0,07
1 євро33,72 грн33,60 грн - 0,12
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У порівнянні зі значеннями 2 березня долар подешевшав на сім копійок після зростання курсу на п'ять копійок. Отже, "американець" протримався вище за психологічну позначку в 28 гривень лише один день.

А за тиждень з 24 лютого по 3 березня гривня все ж ослабла проти американської валюти на три копійки.

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Євро-3 березня знову подешевшав на 12 копійок, як і днем раніше.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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