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Доллар в Украине подешевел после роста курса

2 марта, 16:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 3 марта

На среду, 3 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

02.0303.03Изменение
1 доллар США28,00 грн27,93 грн- 0,07
1 евро33,72 грн33,60 грн- 0,12
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По сравнению со значениями 2 марта доллар подешевел на семь копеек после роста курса на пять копеек. Таким образом, "американец" продержался выше психологической отметки в 28 гривен всего один день.

А за неделю с 24 февраля по 3 марта гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на три копейки.

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Евро 3 марта снова подешевел на 12 копеек, как и днем ранее.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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Источник: Сегодня

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