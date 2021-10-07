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Деньги любят тишину – Шмыгаль о сроках получения транша от МВФ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
7 октября, 11:45
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Шмыгаль рассказал свои ожидания о сроках получения очередного транша от МВФ
Шмыгаль отказался называть сроки получения транша от МВФ
Шмыгаль отказался называть сроки получения транша от МВФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Денис Шмыгаль не смог назвать сроков, когда Украина получит очередной транш помощи от МВФ и сказал, что происходит плодотворный диалог.

Об этом Шмыгаль заявил во время выступления на Киевском международном экономическом форуме 7 октября.

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По словам премьера, он не имеет права делать какие-либо заявления о сроках на данный момент.

"Деньги любят тишину, все это знают. У нас очень плодотворный диалог, сегодня продолжается миссия, и я не имею полномочий делать любые стейтмент по поводу этому поводу", – говорит чиновник.

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Шмыгаль подчеркнул, что Украина имеет абсолютно позитивное сотрудничество с МВФ и выполнила все необходимые макропоказатели.

По мнению премьер-министра, получение займа можно ожидать в ближайшие недели.

"Мы работаем с МВФ, мы работаем с Европейской комиссией и имеем положительный стейтмент на получение макрофинансовой помощи буквально в ближайшие, я не буду говорить дни, но недели", – сказал Шмыгаль.

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Сотрудничество с МВФ

Миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Украине 21 сентября, об этом сообщил представитель МВФ Ваграм Степанян.

6 октября глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил, что высокие цены на газ в Европе могут составлять риск для переговоров с МВФ, так как могут отразиться на фискальной части бюджета.

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