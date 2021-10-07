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Гроші люблять тишу – Шмигаль про терміни отримання траншу від МВФ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
7 жовтня, 11:45
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Шмигаль розповів свої очікування щодо термінів отримання чергового траншу від МВФ
Шмигаль відмовився називати терміни отримання траншу від МВФ
Шмигаль відмовився називати терміни отримання траншу від МВФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не зміг назвати термінів, коли Україна отримає черговий транш допомоги від МВФ та сказав, що відбувається плідний діалог.

Про це Шмигаль заявив під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі 7 жовтня.

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За словами прем’єра, він не має права робити будь-які заяви про терміни на даний момент.

"Гроші люблять тишу, всі це знають. У нас дуже плідний діалог, сьогодні триває місія, і я не маю повноважень робити будь-які стейтменти стосовно цього приводу", – каже посадовець.

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Шмигаль наголосив, що Україна має абсолютно позитивну співпрацю з МВФ і виконала всі необхідні макропоказники.

На думку прем’єр-міністра, отримання позики можна чекати в найближчі тижні.

"Ми працюємо з МВФ, ми працюємо з Європейською комісією і маємо позитивний стейтмент щодо отримання макрофінансової допомоги буквально в найближчі, я не буду казати дні, але тижні", – сказав Шмигаль.

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Співпраця з МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду почала свою роботу в Україні 21 вересня, про це повідомив представник МВФ Ваграм Степанян.

6 жовтня очільник Міністерства фінансів Сергій Марченко заявив, що високі ціни на газ у Європі можуть становити ризик для переговорів з МВФ, оскільки можуть відбитися на фіскальній частині бюджету.

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