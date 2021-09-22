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Минфин провел первые переговоры с главой миссии МВФ

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
22 сентября, 12:50
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Ожидается, что представители фонда проведут ряд встреч с органами исполнительной власти
Глава миссии Иванна Владкова-Голлар провела переговоры с министром финансов Сергеем Марченко
Глава миссии Иванна Владкова-Голлар провела переговоры с министром финансов Сергеем Марченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине. В среду, 22 сентября, с главой миссии Европейского департамента МВФ Иванной Голлар встретился министр финансов Украины Сергей Марченко.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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"Фонд является одним из ключевых партнеров Украины для восстановления экономики страны и обеспечения макроэкономической стабильности. В течение года мы много сотрудничали для достижения положительного результата", – сказал Сергей Марченко.

Стороны обсудили прогресс в выполнении структурных "маяков" в рамках Программы сотрудничества и вопросы, которые еще остались, в частности, обеспечение независимости Национального банка и антикоррупционных органов.

В Минфине также уточнили, что Миссия продолжит свою работу в течение следующих недель.

Госбюджет на 2022 год

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Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2022, который во вторник, 21 сентября, представил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Ключевые приоритеты госбюджета:

  • обеспечение качественного уровня медицины и образования;
  • создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерной пространства;
  • поддержка ветеранов;
  • усиление обороноспособности и безопасности государства;
  • развитие инфраструктуры;
  • цифровизация.

Ранее мы сообщали, что до конца года Украина может получить транш от МВФ в размере 750 млн долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина выполнила для этого все условия.

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По состоянию на 1 августа 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,95 млрд долларов США в эквиваленте.

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