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Мінфін провів перші переговори з главою місії МВФ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
22 вересня, 12:50
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Очікується, що представники фонду проведуть низку зустрічей з органами виконавчої влади
Глава місії Іванна Владкова-Голлар провела переговори з міністром фінансів Сергієм Марченко
Глава місії Іванна Владкова-Голлар провела переговори з міністром фінансів Сергієм Марченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні. У середу, 22 вересня, з главою місії Європейського департаменту МВФ Іванною Голлар зустрівся міністр фінансів України Сергій Марченко.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

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"Фонд є одним із ключових партнерів України для відновлення економіки країни та забезпечення макроекономічної стабільності. Протягом року ми багато співпрацювали для досягнення позитивного результату", – сказав Сергій Марченко.

Сторони обговорили прогрес у виконанні структурних "маяків" в рамках Програми співпраці і питання, які ще залишилися, зокрема, забезпечення незалежності Національного банку і антикорупційних органів.

У Мінфіні також уточнили, що Місія продовжить свою роботу протягом наступних тижнів.

Держбюджет на 2022 рік

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Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт держбюджету-2022, який у вівторок, 21 вересня, представив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Ключові пріоритети держбюджету:

  • забезпечення якісного рівня медицини і освіти;
  • створення інклюзивної освітньої середовища і безбар'єрного простору;
  • підтримка ветеранів;
  • посилення обороноздатності і безпеки держави;
  • розвиток інфраструктури;
  • цифровизация.

Раніше ми повідомляли, що до кінця року Україна може отримати транш від МВФ в розмірі 750 млн доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна виконала для цього всі умови.

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Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України склали 28,95 млрд в еквіваленті.

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