Цифровая диктатура или противодействие мошенничеству? Как будут следить за телефонами украинцев

В Украине заработает Нацкомиссия по идентификации абонентов мобильной связи

Семь-карты будут выдаваться только по паспорту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Правительство приняло закон о создании Нацкомиссии для идентификации абонентов мобильной связи.

Согласно Закону №6055, новый регулятор должен заменить Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

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За принятие законопроекта проголосовало 296 народных депутатов.

Задание созданной комиссии

Новосозданный регулятор будет организовывать и обеспечивать проведение мероприятий по идентификации конечного пользователя у поставщика электронных коммуникационных услуг и разработки соответствующего порядка.

В его полномочия также входит организация и обеспечение осуществления мер по предотвращению пользования конечным оборудованием мобильной связи, законность применения которого на территории Украины не подтверждена.

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Регистрация абонентов с помощью паспорта

Еще в августе 2021 года в парламентский комитет по цифровой трансформации передали законопроект, предусматривающий обязательную регистрацию пользователей мобильной связи по паспорту.

Причина, по которой планируют ввести обязательную идентификацию, — стремительное развитие цифровой экономики, во время которого идентификация абонентов является важной для эффективной системы защиты персональных данных пользователей.

Законопроект предусматривает, что все абоненты должны будут пройти идентификацию, заключив с оператором мобильной связи соответствующий договор о предоставлении услуг. Предполагается, что после этого оператор будет ясно знать, кому именно принадлежит тот или иной номер.

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Регистрацию депутаты предлагают провести до 1 января 2025 г, а после этой даты прекратить предоставление услуг связи всем, кто ее не прошел.

В общем можно рассматривать как положительные, так и отрицательные стороны этого вопроса. С одной стороны, опыт некоторых стран Европы показывает положительный результат таких действий, с другой (на примере некоторых других государств) проблему мошенничества это не решает.

Благие намерения

Ассоциация GSM еще в 2016 году опубликовала исследование, которое актуально до сих пор. Касалось оно эффективности внедрения обязательной регистрации SIM-карт на примере разных стран (один из них мы рассмотрим позже).

Из плюсов обязательной регистрации Ассоциация GSM считает доступ многих абонентов к дополнительным мобильным и цифровым услугам, которые недоступны без регистрации.

Среди остальных положительных моментов:

уменьшится количество телефонного мошенничества, остановится "коллекторный беспредел";

возрастет уровень защиты от спама;

злоумышленник не сможет создать дубликат карты без паспорта, тем самым ваши частные и банковские данные будут находиться в безопасности.

Минусы решения

Политика обязательной регистрации в некоторых случаях может "ограничить возможности уязвимых и социально незащищенных слоев населения". Речь идет о людях, которым нужно приложить определенные усилия, чтобы подписать договор с оператором (на примере той же пенсионерки, которая проживает в деревне, а в город нечем добраться).

Операторам мобильной связи тоже нужно потратить не только немало денег на эту идентификацию абонентов, но и времени (речь идет о годах). Ведь доля украинцев, пользующихся услугами мобильной связи анонимно, очень высока — около 90%.

Эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич, который ведет свои блоги на разных онлайн-ресурсах и выражает свое экспертное мнение, тоже отметил некоторые минусы в Законе.

"Если полиция не ловит мошенников, то регистрация номеров ситуацию с криминалом не улучшит. И это прекрасно доказывает опыт соседней России, где обязательная регистрация никак не мешает эпидемии мошенничества и преступных посягательств", — сказал он.

Химич считает, что введение обязательной регистрации не решит проблему несанкционированного вмешательства в работу коммуникаций, так называемого рефайла, о чем заявляют авторы законопроекта.

Может увеличиться риск политических репрессий. Однако во время стремительного развития информационных технологий "добраться" до кого-либо не так проблематично.

Пакистанский сценарий

В вышеупомянутом исследовании Ассоциации GSM рассказывают об опыте Пакистана.

Еще в 2008 году там были введены требования к обязательной регистрации SIM-карт. А после террористической атаки 2014 требование подтверждения информации о лице на основании биометрических данных расширили на все новые и старые сим-карты (последние должны были перерегистрироваться). В пользовании тогда находилось 135 миллионов карт (27 миллионов из них отключили совсем).

Перерегистрацию операторы осуществили за 3 месяца. Срок очень короткий. Но на столь быстрое выполнение задачи повлияло много факторов (например, система электронного правительства для регистрации на тот момент уже существовала, а власти провели информационную работу на телевидении и дали ясно понять людям: "без регистрации вас будет отключено").

Программа имела огромный успех. Среди ее выгод:

чистые данные, полученные благодаря регистрации со сверкой информации, позволили операторам предоставлять клиентам дополнительные полезные услуги;

операторы располагают более качественными данными о клиентах, что помогает более эффективному управлению их отношениями с клиентами и предоставлению соответствующих товаров и услуг.

Однако были и минусы:

из-за сжатых сроков применения стоимость биометрического оборудования и вспомогательных приборов была непропорционально высокой;

внедрение означало приостановку всех других дел и инвестиций операторов, откладывая получение потенциальных прибылей для экономики и общества, которые они могли принести;

27 миллионов SIM-карт не были перерегистрированы. Вероятно, большое количество этих SIM-карт принадлежало социально незащищенным и потенциально уязвимым лицам. Учитывая жесткие сроки внедрения, вероятность, что интересы именно этой группы граждан пострадали и что именно они были отключены, является высока.

Раньше мы разбирали сам законопроект, согласно которому украинцы должны обязательно регистрировать SIM-карты, "привязывая" их к паспортным данным.

А также предупреждали о новой схеме мошенничества, где преступники маскируются под государственную программу