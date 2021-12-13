Сим-карта по паспорту: что готовит для украинцев "революционный" законопроект

Вскоре номера украинцев станут именными, их привяжут к паспортным данным

Сим-карты украинцев привяжут к паспорту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 1 января 2022 года вступают в силу изменения к Закону "Об электронных коммуникациях" №1089-IX.

Согласно Закону, украинцы должны обязательно регистрировать SIM-карты, "привязывая" их к паспортным данным.

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Чем вызваны такие изменения

Основная причина – мошенники. Если у оператора нет паспортных данных владельца номера, то его номер фактически ничей. Кто-то может перевыпустить SIM-карту с таким номером.

Как это работает? Мошенники пару раз звонят по телефону на ваш номер из разных номеров, а затем жалуются оператору об утраченной карте и просят ее перевыпустить, называя последние номера, с которых звонили. Оператор отказать права не имеет.

Мошенники подобным образом воруют номер, получают доступ к интернет-банкингу или другим услугам и выводят деньги со счетов или оформляют кредит. Также мошенники могут выкупить и неактивный "финансовый номер", их уже научились находить.

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Закон от "А" до "Я"

Ожидание от Закона. Изменения должны повысить защиту абонентов операторов мобильной связи в Украине. Создатели закона рассчитывают обеспечить защиту данных и персональной информации абонентов, а также защитить их от ряда мошеннических схем, направленных на угон номера и банковских данных.

Обоснование необходимости Закона. По данным одного из операторов мобильной связи, его подразделением по мониторингу выявляется и расследуется ежемесячно около 15 000 случаев мошеннических действий абонентов.

Имеются неодинокие ситуации, когда в результате похищения телефонов, в память которых были внесены персональные данные, возникали досадные недоразумения с банковскими счетами. При условии, что 85% абонентов в Украине получают услуги мобильной связи анонимно, проблема приобретает характер общенациональной.

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Основные положения. Законопроект предусматривает, что конечный пользователь обязан осуществить идентификацию у поставщика электронных коммуникационных услуг в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

Законопроект предоставляет переходный период до 1 января 2025 года, во время которого абоненты, пользовавшиеся услугами оператора, смогут идентифицировать себя. После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг приостанавливают их предоставление пользователям, которые не подписали договор или не осуществили идентификацию.

После двух месяцев с момента приостановки, если пользователь не заключил договор или не предоставил паспортные данные, коммуникационные услуги прекращают.

Идея не новая

Выдвигали подобное предложение трижды:

в 2014 году такой закон входил в знаменитые "диктаторские". Однако уже в январе 2014 года был упразднен;

В 2017 году Государственная служба спецсвязи подготовила соответствующий проект закона. Однако и он не был реализован;

в 2019 году депутаты "Слуги народа" предложили законопроект о регистрации абонентов и блокировке смартфона по IMEI, но против этого выступил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Мировой опыт

Германия, Норвегия, Франция, Польша и многие страны Азии и Африки контролируют продажу сим-карт. Пользователи коммуникационных услуг регистрируются, чтобы полноценно использовать эти блага. Однако Эстония, Финляндия, Чехия, США и многие другие покупают пакеты мобильной связи свободно.

Заметим, что новые ограничения — это и новые схемы мошенников. В соседних странах (России и Беларуси) симки продаются по паспорту, но ситуация черного рынка, где карты оформлены на подставных людей, до сих пор не урегулирована. Поэтому прогнозы свидетельствуют, что обязательная регистрация сим-карт в Украине тоже станет поводом для организации незаконных продаж.

Мошенники воруют банковские данные по телефонам

В магазине приложений для устройств Android Google Play обнаружили 12 вредоносных программ, которые воруют банковские данные пользователей. Выяснилось, что в основном это программы для работы с криптовалютой, сканеры QR-кодов, а также фитнес-трекеры. Из-за некоторых таких программ на устройство попадают банковские трояны Anatsa, Alien и Hydra/Ermac.

После того, как человек устанавливает приложение, ему предлагают загрузить обновление, во время которого приложение определяет, следует ли загружать вирус на данный телефон.

Для оценки устройства используются такие параметры, как модель смартфона, регион, страна и версия Android.

Однако пользователь "зараженного" смартфона не сразу отдает себе отчет, что у него могут украсть данные, так как даже после установки вируса приложение работает нормально.

Таким образом, преступники скрывают опасный код от владельца устройства, он также загружается отдельно от своего приложения, позволяющего пройти проверки в Google Play.

Ранее мы писали, что мошенники создали фейковые сайты популярных банков и финансовых учреждений, которые воруют данные украинцев с помощью фишинга.

Мы также сообщали, что аферисты придумали новую схему обмана с поддельными ссылками.