Цифрова диктатура чи протидія шахрайству? Як стежитимуть за телефонами українців

В Україні запрацює Нацкомісія для ідентифікації абонентів мобільного зв'язку

Сім-карти видаватимуть лише за паспортом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Рада ухвалила закон про створення Нацкомісії для ідентифікації абонентів мобільного зв'язку.

Згідно з Законом №6055, новий регулятор має замінити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

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За прийняття законопроєкту проголосувало 296 народних депутатів.

Завдання створеної комісії

Новостворений регулятор буде організовувати та забезпечувати проведення заходів з ідентифікації кінцевого користувача у постачальника електронних комунікаційних послуг і розробку відповідного порядку.

До його повноважень також входить організація та забезпечення здійснення заходів щодо запобігання користування кінцевим обладнанням мобільного зв'язку, законність застосування якого на території України не підтверджена.

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Реєстрація абонентів за допомогою паспорта

Ще у серпні 2021 року до парламентського комітету з питань цифрової трансформації передали законопроєкт, який передбачає обов'язкову реєстрацію користувачів мобільного зв'язку за паспортом.

Причина ,через яку планують ввести обовʼязкову ідентифікацію, — стрімкий розвиток цифрової економіки, під час якого ідентифікація абонентів є важливою для ефективної системи захисту персональних даних користувачів.

Законопроєкт передбачає, що всі абоненти повинні будуть пройти ідентифікацію, уклавши з оператором мобільного зв'язку відповідний договір на надання послуг. Передбачається, що після цього оператор буде чітко знати, кому саме належить той чи інший номер.

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Реєстрацію депутати пропонують провести до 1 січня 2025 р, а після цієї дати припинити надання послуг зв'язку всім, хто її не пройшов.

Загалом, можна розглядати як позитивні, так і негативні сторони цього питання. З одного боку досвід деяких країн Європи показує позитивний результат таких дій, з іншого (на прикладі деяких інших держав) проблему шахрайства це не вирішує.

Наміри благі — протидія шахрайству

Асоціація GSM ще в 2016 році опублікувала дослідження, яке актуальне і досі. Стосувалося воно ефективності впровадження обов'язкової реєстрації SIM-карт на прикладі різних країн (один із них ми розглянемо згодом).

Асоціаці зважила всі за і проти таких дій.

З плюсів обовʼязкової реєстрації Асоціація GSM вважає доступ багатьох абонентів до додаткових мобільних і цифрових послуг, які були б недоступні без реєстрації.

Серед решти позитивних моментів:

зменшиться кількість телефонного шахрайства, зупиниться "колекторне беззаконня";

зросте рівень захисту від спаму;

зловмисник не зможе створити дублікат картки без паспорту, тим самим ваші приватні та банківські дані перебуватимуть у безпеці.

Мінуси рішення

Політика обов'язкової реєстрації в деяких випадках може "обмежити можливості вразливих та соціально незахищених верств населення". Мова йде про людей, яким потрібно докласти певних зусиль, щоб підписати договір з оператором (на прикладі тієї ж пенсіонерки, яка проживає в селі, а до міста немає чим дістатися).

Операторам мобільного звʼязку теж потрібно витратити не лише чимало грошей на цю ідентифікацію абонентів, а й часу (мова йде про роки). Адже частка українців, які користуються послугами мобільного зв'язку анонімно, дуже висока — близько 90%.

Експерт ринку телекомунікацій Роман Хімич, який веде свої блоги на різних онлайн-ресурсах та висловлює свою експертну думку, теж зазначив деякі мінуси в Законі.

"Якщо поліція не ловить шахраїв, то реєстрація номерів ситуацію з криміналом не поліпшить. І це прекрасно доводить досвід сусідньої Росії, де обов'язкова реєстрація ніяк не заважає епідемії шахрайства і злочинних посягань", — написав він.

Хімич вважає, що введення обовʼязкової реєстрації не вирішить проблему несанкціонованого втручання в роботу комунікацій, так званого рефайлу, про що заявляють автори законопроєкту.

Може збільшитись ризик політичних репресій. Проте в час стрімкого розвитку інформаційних технологій "дістатися" до будь-кого не є так проблематично.

Пакистанський сценарій

У вищезгаданому дослідженні Асоціації GSM розповідають про досвід Пакистану.

Ще у 2008 році були запроваджені вимоги до обовʼязкової реєстрації SIM-карт. А після териристичної атаки 2014 року вимогу підтвердження інформації про особу на підставі біометричних даних розширили на всі нові та старі сім-карти (останні мали перереєстровуватись). У користуванні тоді перебувало 135 мільйонів карток (27 мільйонів з них відключили зовсім).

Переєстрацію оператори здійснили за 3 місяці. Термін надзвичайно короткий. Але на таке швидке виконання завдання повпливало багато чинників (наприклад, система електронного уряду для реєстрації на той момент вже існувала, а влада провела інформаційну роботу на телебаченні і дала ясно зрозуміти людям: "без реєстрації вас буде відключено").

Програма мала величезний успіх. Серед її вигод:

чисті дані, отримані завдяки реєстрації зі звіркою інформації, дозволили операторам надавати клієнтам додаткові корисні послуги;

оператори мають у своєму розпорядженні більш якісні дані про клієнтів, що допомагає більш ефективному управлінню їхніми стосунками з клієнтами та наданню відповідних товарів та послуг.

Проте були і мінуси:

через стислі строки впровадження вартість біометричного обладнання та допоміжних приладів була непропорційно високою;

впровадження означало призупинення всіх інших справ та інвестицій операторів, відтерміновуючи отримання потенційних прибутків для економіки та суспільства, які вони могли принести;

27 мільйонів SIM-карт не були перереєстровані. Ймовірно, що велика кількість цих SIM-карт належала соціально незахищеним та потенційно вразливим особам. Враховуючи жорсткі строки впровадження, імовірність, що інтереси саме цієї групи громадян постраждали і що саме вони були відключені, є найбільш високою.

Раніше ми розбирали сам законопроєкт, згідно з яким українці мають обов’язково реєструвати SIM-карти, "прив'язуючи" їх до паспортних даних.

А також попереджали про нову схему шахрайства, де злочинці маскуються під державну програму.