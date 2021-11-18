Українцям приходять дивні смс: ПриватБанк попередив про нову схему шахраїв

Співробітники ПриватБанку попереджають про нову схему шахраїв, які маскуються під державну програму

ПриватБанк попереджає про нову схему шахраїв

ПриватБанк попередив українців про нову схему шахраїв, яка пов’язана із фейковими COVID-виплатами.

Про це "Сьогодні" повідомили у самому ПриватБанку.

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За даними банку, схема полягає у масовому фішингу особистих даних під приводом державних виплат за вакцинацію від COVID-19.

Вже зафіксовано перші випадки, коли клієнти ПриватБанку отримували повідомлення через різні месенджери, смс та навіть електронну пошту.

У них зазначалося, що людині доступні виплати у розмірі кількох тисяч гривень за вакцинацію від коронавірусу.

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Для отримання "винагороди", шахраї пропонували перейти за посиланням, яке вело на фальшиву сторінку сайту.

Там потрібно було заповнити особисті дані та реквізити банківських карток.

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"ПриватБанк попереджає своїх клієнтів не відкривати такі повідомлення від шахраїв і не реагувати на подібні привабливі повідомлення про грошові компенсації чи виплати. Також ні в якому разі не можна вводити свої особисті дані чи дані платіжних карток на підроблених сайтах чи мобільних сервісах", – наголосили в банку.

У повідомлення також зазначається, що ПриватБанк вже звернувся до правоохоронних із відповідною заявою.

ПриватБанк почне блокувати рахунки клієнтів

У понеділок, 8 листопада, деякі клієнти ПриватБанку почали отримувати дивні смс-повідомлення, із проханням здійснити будь-яку платіжну операцію з карткою, якою давно не користувались.

У зворотному випадку, картки будуть заблоковані через 30 днів, навіть якщо термін їх дії ще не закінчився.

У банку зазначають, що вони залишають подібні права за собою.

Раніше "Сьогодні" писали, що ПриватБанк запускає нову послугу з переказу коштів для заробітчан.

Ми також повідомляли, що на клієнтів ПриватБанку почали відкривати незрозумілі рахунки.