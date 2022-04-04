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Чихать на законы? В России банки массово идут против людей

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 апреля, 14:31
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Рассказываем, как банки объясняют россиянам отказ не смотря на новый закон в стране
Почему банки отказывают россиянам
Почему банки отказывают россиянам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В России все больше заемщиков жалуются на затруднения с получением кредитных каникул. Из тех граждан, которые обратились с этой просьбой, такая привилегия получает меньшинство.

Про это пишут русские СМИ.

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По данным опросов крупнейших банков, после вступления в силу поправок в закон о кредитных каникулах с соответствующим заявлением обратились уже десятки тысяч россиян.

Например, в ВТБ за март подали близко 7 тыс. заявок, а в Райффайзенбанк – 3,5 тыс.

В Росбанке рассказали, что через месяц получили 1,2 тыс. заявок , из которых удовлетворили близко 370 . В финучреждении ПСБ одобрили 45% из полученных сверх 500 обращений, а вот Сбербанк отказался раскрывать данные.

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Подсчитав имеющиеся цифры можно понять, что банки удовлетворяют только 30–50% заявок на каникулы.

В Центробанке РФ сочли, что к ним уже начали получать жалобы заемщиков.

Почему отказывают?

Причины отказа банкиры называют разные, но основными являются несколько вещей:

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  • кредит не подходит под условия программы (в том числе сумма превышает максимальную, установленную в законе, или доход снизился менее чем на 30%);
  • клиент находится в просрочке, возникшей до 1 марта;
  • наличие действующих ипотечных каникул.

Условия кредитования для украинцев

Monobank сообщил, что изменяет правила кредитования, а именно – вводит пониженную ставку по всем кредитным продуктам банка в размере 1,6% в месяц.

Такие льготные условия будут действовать до конца военного положения и касаются черных и элитных карт, ранее оформленных рассрочек и кредитов наличными деньгами, то есть всех кредитных продуктов банка.

"Сегодня" также писали, как РФ хочет заставить мир платить за все рублями и рассказывали, как искусственный курс рубля вредит простым россиянам.

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