Чихать на законы? В России банки массово идут против людей

В России все больше заемщиков жалуются на затруднения с получением кредитных каникул. Из тех граждан, которые обратились с этой просьбой, такая привилегия получает меньшинство.
Про это пишут русские СМИ.
По данным опросов крупнейших банков, после вступления в силу поправок в закон о кредитных каникулах с соответствующим заявлением обратились уже десятки тысяч россиян.
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Например, в ВТБ за март подали близко 7 тыс. заявок, а в Райффайзенбанк – 3,5 тыс.
В Росбанке рассказали, что через месяц получили 1,2 тыс. заявок , из которых удовлетворили близко 370 . В финучреждении ПСБ одобрили 45% из полученных сверх 500 обращений, а вот Сбербанк отказался раскрывать данные.
Подсчитав имеющиеся цифры можно понять, что банки удовлетворяют только 30–50% заявок на каникулы.
В Центробанке РФ сочли, что к ним уже начали получать жалобы заемщиков.
Почему отказывают?
Причины отказа банкиры называют разные, но основными являются несколько вещей:
- кредит не подходит под условия программы (в том числе сумма превышает максимальную, установленную в законе, или доход снизился менее чем на 30%);
- клиент находится в просрочке, возникшей до 1 марта;
- наличие действующих ипотечных каникул.
Условия кредитования для украинцев
Monobank сообщил, что изменяет правила кредитования, а именно – вводит пониженную ставку по всем кредитным продуктам банка в размере 1,6% в месяц.
Такие льготные условия будут действовать до конца военного положения и касаются черных и элитных карт, ранее оформленных рассрочек и кредитов наличными деньгами, то есть всех кредитных продуктов банка.
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