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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Чхати на закони? В Росії банки масово йдуть проти людей

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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4 квітня, 14:31
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Розповідаємо, як банки пояснюють росіянам відмову не дивлячись на новий закон у країні
Чому банки відмовляють росіянам
Чому банки відмовляють росіянам / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Росії все більше позичальників скаржаться на труднощі з отриманням кредитних канікул. Із тих громадян, що звернулись з цим проханням такий привілей отримує меншість.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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За даними опитувань найбільших банків, після набрання чинності поправок до закону про кредитні канікули із відповідною заявою звернулись вже десятки тисяч росіян.

Наприклад у ВТБ за березень подали близько 7 тис. заявок, а у Райффайзенбанк – 3,5 тис.

У Росбанку розповіли, що за місяць отримали 1,2 тис. заявок, з яких задовольнили близько 370. У фінустанові ПСБ схвалили 45% із отриманих понад 500 звернень, а от Сбербанк відмовився розкривати дані.

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Підрахувавши наявні цифри можна зрозуміти, що банки задовольняють лише 30-50% заявок на канікули.

У Центробанку РФ визнали, що до них вже почали отримувати скарги позичальників.

Чому відмовляють?

Причини відмови банкіри називають різні, але основними є декілька речей:

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  • кредит не підходить під умови програми (зокрема сума перевищує максимальну, встановлену у законі, або дохід знизився менш ніж на 30%);
  • клієнт перебуває у простроченні, що виникло до 1 березня;
  • наявність діючих іпотечних канікул.

Умови кредитування для українців

Monobank повідомив, що змінює правила кредитування, а саме – запроваджує знижену ставку за всіма кредитними продуктами банку у розмірі 1,6% на місяць.

Такі пільгові умови діятимуть до кінця воєнного стану і стосуються чорних та елітних карток, раніше оформлених розстрочок і кредитів готівкою, тобто всіх кредитних продуктів банку.

"Сьогодні" також писали, як РФ хоче змусити світ платит за все рублями і розповідали, як штучний курс рубля шкодить простим росіянам.

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