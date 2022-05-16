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Цены на зерно резко "взбунтовались": что происходит на европейских торгах

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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16 мая, 16:02
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Рассказываем, что происходит с ценами на пшеницу на европейских торгах
В мире резко подорожала пшеница
В мире резко подорожала пшеница / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Запрет Индии на экспорт пшеницы резко взвинтил стоимость зерна на европейских торгах. В понедельник, 16 мая, цены на зерно подскочили до 435 евро (453 долларов) за тонну.

Об этом сообщает издание Moneycontrol.

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Отмечается, что скачок цен на открытии рынка Euronext произошел после того, как в пятницу, 13 мая, Индия решила запретить экспорт пшеницы из-за мощнейшей засухи и опасений по поводу возможного дефицита зерна.

Предыдущий рекорд в 422 евро был зафиксирован в прошлую субботу, 14 мая. Отметим, что Индия является вторым в мире производителем пшеницы.

Миру грозит продовольственная паника из-за России

На мировых рынках наблюдается серьезный дефицит украинского зерна, спровоцированный Россией, которая заблокировала наши морские порты. Сейчас в Украине хранится почти 25 млн тонн зерна предыдущего урожая, которое невозможно экспортировать.

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Агрессивные действия РФ, как отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, привели к тому, что в странах Северной Африки и Ближнего Востока летом 2022 года неизбежна продовольственная паника. А цены на продовольствие повысятся на 20−30%.

Ранее мы рассказывали, как Россия может шантажировать мир для отмены санкций, и писали, что власти России придумали способ, как обойти эмбарго на нефть.

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