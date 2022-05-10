Порты блокирует Россия: какие продукты подорожают из-за нехватки украинского зерна

Украинские порты блокируют россияне — это может спровоцировать панические настроения из-за нехватки продуктов в некоторых странах

Мясо и яйца подорожают / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Цены на мясо и яйца, скорее всего, сильно вырастут во многих странах мира уже в ближайшее время.

Об этом в ходе брифинга сказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

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По его словам, ряд стран, в числе которых Китай, в прошлом году значительно нарастили свои продовольственные резервы. Но у некоторых стран Северной Африки и Ближнего Востока запасов зерна хватит только до времени сбора урожая нынешнего сезона. Если россияне продолжат блокаду украинских морских портов, в этих регионах начнется продовольственная паника.

"Поэтому если украинские порты не будут разблокированы и не будут найдены другие логистические пути, эту проблему почувствуют даже те страны, которые раньше никогда о ней не задумывались и не сталкивались (с ней)", – сказал Николай Сольский.

Министр отметил, что дефицит украинского зерна отразится глобально на мировой продовольственной безопасности, ведь оно участвует в цепочках производства многих продуктов, например мяса и яиц. Кризис поставок может спровоцировать подорожание этих продуктов — цены вырастут примерно на 20-30%.

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Какие продукты уже подорожали в Украине из-за войны

После первого месяца полномасштабной войны с Россией в Украине больше всего выросли цены на овощи.

По сравнению с февралем лук подорожал на 33,7%, и средняя цена составляет 19,4 грн за килограмм, а морковь – на 27,3%, до 20,1 грн за килограмм.

Сильно подорожал картофель: цена за килограмм составляет уже 11,7 грн, на 22,6% больше, чем в феврале. Остальные продукты также стремительно дорожают:

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свекла – на 24,8%, до 21,9 грн за килограмм;

гречневая крупа – на 11,4%, до 54,2 грн за килограмм;

яблоки – на 11%, до 14,3 грн за килограмм;

пшено – на 10,4%, до 21,5 грн за килограмм;

сало – на 8,5%, до 116,4 грн за килограмм;

мороженая рыба – на 8,2%, до 114,5 грн за килограмм;

свинина – на 5,7%, до 130,6 грн за килограмм.

Раньше мы писали, почему в Украине взлетели цены на помидоры, а также в каком регионе Украины самые большие зарплаты.