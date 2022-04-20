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Туз в рукаве? Как Россия может шантажировать мир для отмены санкций

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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20 апреля, 18:48
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Россия "нащупала" шанс избавиться от разрушительных санкций из-за войны в Украине
Россия будет пытаться избавиться от санкций?
Россия будет пытаться избавиться от санкций? / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская Федерация, которая ранее требовала от европейских стран оплачивать газ только рублями, может организовать новую схему шантажа, чтобы заставить Европу отказаться от санкций, введенных за войну в Украине.

Об этом написал на своей странице в социально сети Facebook руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

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По его словам, некоторые страные уже в ближайшее время столкнутся с тем, что Россия будет шантажировать мировое сообщество зерновым вопросом.

"Украину они почти отрезали от мирового зернового рынка (наш экспорт зерна сейчас около 500 тысяч тонн в месяц, до войны – 5 млн тонн в месяц). Разблокировать украинский экспорт зерна через порты Черного моря они до окончания войны 100% не будут, какую бы "глубокую обеспокоенность" по поводу перспектив голода в африканских странах не демонстрировали ООН и другие международные организации", – говорится в сообщении.

По мнению Андрея Клименко, тогда-то РФ будет предлагать увеличить экспорт российского зерна вместо украинского. Предложение может озвучено не сразу – Россия будет ждать, когда цены на зерно максимально подорожают.

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"Ну и будет что-то требовать на замену. Даже, понятно что – отмену санкций. Поэтому мировым лидерам производства зерна нужно уже сейчас решать, как заместить на рынке не только украинское, но и кровавое российское зерно", – отмечает Андрей Клименко.

Зерно дорожает на фоне войны и засухи в США

Тем временем стоимость зерна на мировых рынках продолжает расти. Так, в США за вторник, 19 апреля, пшеница подорожала на 1,75-2,76% из-за неблагоприятной для посевов погоды.

Тем временем экспорт российского зерна продолжается, несмотря на санкции за развязанную войну в Украине. Все потому, что российская пшеница очень дешевая, поэтому на нее есть серьезный спрос.

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Ранее мы рассказывали, что власти России придумали способ, как обойти эмбарго на нефть, и писали, что когда Сербия планирует отказаться от поставок газа из РФ.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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