Ціни на зерно різко "збунтувалися": що відбувається на європейських торгах

Розповідаємо, що відбувається із цінами на пшеницю на європейських торгах

У світі різко подорожчала пшениця / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Заборона Індії на експорт пшениці різко підняла вартість зерна на європейських торгах. У понеділок, 16 травня, ціни на зерно підскочили до 435 євро (453 долари) за тонну.

Про це повідомляє видання Moneycontrol.

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Зазначається, що стрибок цін на відкритті ринку Euronext стався після того, як у п'ятницю, 13 травня, Індія вирішила заборонити експорт пшениці через потужну посуху та побоювання щодо можливого дефіциту зерна.

Попередній рекорд у 422 євро був зафіксований минулої суботи, 14 травня. Зазначимо, що Індія є другим у світі виробником пшениці.

Світу загрожує продовольча паніка через Росію

На світових ринках спостерігається серйозний дефіцит українського зерна, спровокований Росією, яка заблокувала наші морські порти. Нині в Україні зберігається майже 25 млн тонн зерна попереднього врожаю, яке неможливо експортувати.

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Агресивні дії РФ, як зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, призвів до того, що в країнах Північної Африки та Близького Сходу влітку 2022 року неминуча продовольча паніка. А ціни на харчі подорожчають на 20-30%.

Раніше ми розповідали, як Росія може шантажувати світ задля скасування санкцій, і писали, що влада Росії вигадала спосіб, як обійти ембарго на нафту.