Цены на нефть рухнули, а Безос вернул статус самого богатого на планете – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости четверга, 19 августа

Цены на нефть упали до минимальных показателей, а Безос снова стал самым богатым человеком планеты. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay, Blue Origin

Джефф Безос вернул звание самого богатого человека в мире, "Северный поток – 2" не успеют достроить до Дня Независимости Украины, цены на нефть достигли рекордно низких показателей, Зеленский одобрил запрет на рекламу лекарств, цены на мясо взлетели.

Реклама

Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости четверга, 19 августа.

Безос снова самый богатый человек на планете

Основатель Amazon Джефф Безос вернул себе первое место в рейтинге самых богатых людей мира. Лидерство бизнесмена пошатнулось в начале августа. Тогда он за день потерял 13,9 миллиарда долларов, а первую строчку списка занял владелец LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно.

Однако акции LVMH снизились на 5,2%, пишет Forbes. Соответственно, Безос получил обратно первое место, несмотря на падение акций Amazon на 1,3%.

Джефф Безос снова стал самым богатым в мире / Фото: REUTERS/Sertac Kayar, REUTERS/Lindsey Wasson

"Северный поток – 2" не достроят до Дня Независимости Украины

Реклама

Российский газопровод, который строится в обход Украины с 2018 года, не успеет завершить трубоукладку до 23 августа, как ранее говорили в Кремле. В компании расценили такие заявления как "спекуляции".

Как ожидает исполнительный директор "Северного потока – 2" Маттиас Варниг, работы по строительству могут завершить и до конца августа. Тем временем, из-за ложных заявлений о якобы начале получения газа из газопровода в Европе вечером 18 августа цены снизились примерно на 10%.

"Северный поток – 2" до 23 августа достроить не смогут. Коллаж: "Сегодня"

Цены на нефть рухнули

Мировые цены на нефть марки Brent достигли рекордно низких показателей впервые с 24 мая, упав в цене до 66,08 за баррель. Как пишет Trading Economics, цены упали на фоне укрепления доллара и в связи с активным распространением нового штамма коронавируса.

Цены на Brent на лондонской бирже подешевели на 1,33% – до 67,32 долларов за баррель. Тем временем, котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 1,08 (1,65%) – до 64,38 долларов за баррель.

Реклама

Цены на нефть падают. Коллаж: "Сегодня"

Рекламу лекарств в Украине запретят

Президент Владимир Зеленский поддержал запрет рекламы лекарственных препаратов. Глава государства подписал указ, благодаря которому вступает в силу соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).

Предполагается, что мораторий защитит украинцев от самолечения и минимизирует вредное воздействие самолечения на здоровье.

Владимир Зеленский поддержал запрет на рекламу лекарств. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay, Офис Президента Украины

Цены на мясо взлетели

В Украине выросли цены на мясо: в частности на куриное филе – 19,6%, говядину – 12,2% и свинину – 4,2%, по сравнению с декабрем 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Реклама

В конце прошлого года килограмм куриного филе стоял 91,71 грн. В июле 2021 года стоимость поднялась до 109,7 грн за килограмм. То есть за полгода куриное мясо подорожало на 19,6%.

