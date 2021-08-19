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Безос снова на троне. Основатель Amazon вернул себе звание богатейшего человека планеты

Ксения Капустинская Ксения Капустинская Редактор раздела Деньги
19 августа, 15:45
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Бернар Арно потерял лидерство в списке самых богатых людей планеты по версии Forbes
Джефф Безос снова стал самым богатым в мире
Джефф Безос снова стал самым богатым в мире / Фото: REUTERS/Sertac Kayar, REUTERS/Lindsey Wasson

Создатель Amazon Джефф Безос вернул себе первое место в рейтинге самых богатых людей мира. Лидерство Безоса пошатнулось в начале августа. Тогда он за день потерял 13,9 миллиарда долларов, а первую строчку списка занял владелец LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно.

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Безос получил первое место, несмотря на падение акций Amazon на 1,3%. Дело в том, что акции LVMH снизились куда заметнее – на 5,2%, пишет Forbes.

В рейтинге Forbes сменился лидер

Forbes оценил состояние основателя Amazon в 177 млрд долларов. Второе место занимает "отец" Tesla и SpaceX Илон Маск (151 млрд долларов), Арно опустился на третью строчку (150 млрд долларов).

Другая оценка

Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, Безос так и не смог вернуться на лидирующую позицию. По данным этого издания, пятерка богайтеших людей мира по состоянию на 19 августа выглядит так:

  1. Илон Маск с состоянием в 188 млрд долларов.
  2. Джефф Безос – 187 млрд долларов.
  3. Бернар Арно – 168 млрд долларов.
  4. Билл Гейтс – 149 млрд долларов.
  5. Марк Цукерберг – 132 млрд долларов.
Bloomberg не считает Безоса самым богатым

Напомним, в конце июля 57-летний Безос слетал в космос. Суборбитальная "туристическая" ракета New Shepard взлетела на одном водородно-кислородном двигателе на западе штата Техас. Полет длился немного меньше 10 минут, ракета вынесла капсулу с экипажем на высоту около 106 километров.

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При этом более 100 тыс. человек подписали петиции, авторы которых призывали не пускать основателя Amazon Джеффа Безоса обратно на Землю после его полета в космос.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых олимпийцев.

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