"Земля вас не хочет". 46 тысяч человек потребовали не возвращать Джеффа Безоса из космоса

Люди настроены резко против миллиардеров. Под раздачу, кроме Безоса, попали Илон Маск и Билл Гейтс

Джефф Безос лично испытает разработку своей космической компании / Фото: REUTERS

Более 46 тыс. человек подписали петиции, авторы которых призывают не пускать основателя Amazon Джеффа Безоса обратно на Землю после его полета в космос в июле. Самая популярная из таких петиций размещена на сайте change.org. Она называется "Не позволяйте Джеффу Безосу вернуться на Землю".

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"Миллиардеров не должно существовать на Земле или в космосе. Но, если они выберут последнее, то должны там и остаться", - говорится в описании петиции.

Некоторые подписавшие оставили такие комментарии:

"Вернуться на Землю – это привилегия, а не право".

"Земля не хочет таких людей, как Джефф, Билл [Гейтс], Илон [Маск] и другие миллиардеры".

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"Никто не должен быть миллиардером. Отправьте его в космос и перераспределите его деньги между рабочими".

"Я бы предпочел обложить миллиардеров налогами, но отправить их в космос – вполне приличная альтернатива".

Напомним, Безос является основателем космической компании Blue Origin. Недавно он объявил, что вместе со своим братом Марком Безосом отправится в космос в рамках первого туристического полета. Планируется, что это произойдет 20 июля.

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С братьями Безосами Blue Origin отправит в космос еще одного человека – третье место в капсуле продадут на аукционе 12 июня. На данный момент максимальная ставка достигает 2,8 млн долларов.

Напомним, что главный конкурент Безоса по покорению космоса частным сектором – владелец SpaceX Илон Маск – пока что в космос не летал, хотя и собирается построить город на Марсе.