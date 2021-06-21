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"Земля вас не хоче". 46 тисяч людей вимагають не повертати Джеффа Безоса з космосу

21 червня 2021 19:04

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Люди налаштовані різко проти мільярдерів. Під роздачу, крім Безоса, потрапили Ілон Маск та Білл Гейтс

Джефф Безос особисто випробує розробку своєї космічної компанії

Джефф Безос особисто випробує розробку своєї космічної компанії / Фото: REUTERS

Більше 46 тис. людей підписали петиції, автори яких закликають не пускати засновника Amazon Джеффа Безоса назад на Землю після його польоту в космос в липні. Найпопулярніша з таких петицій розміщена на сайті change.org. Вона називається "Не дозволяйте Джеффу Безосу повернутися на Землю".

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ільярдерів не має існувати на Землі або в космосі. Але, якщо вони виберуть останнє, то повинні там і залишитися ", – йдеться в описі петиції.

Деякі підписали залишили такі коментарі:

"Повернутися на Землю – це привілей, а не право".

"Земля не хоче таких людей, як Джефф, Білл [Гейтс], Ілон [Маск] та інші мільярдери".

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"Ніхто не повинен бути мільярдером. Відішліть його до космосу і перерозподіліть його гроші між робочими".

"Я б вважав за краще обкласти мільярдерів податками, але відправити їх у космос – цілком пристойна альтернатива".

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Нагадаємо, Безос є засновником космічної компанії Blue Origin. Нещодавно він оголосив, що разом зі своїм братом Марком Безос відправиться в космос в рамках першого туристичного польоту. Планується, що це відбудеться 20 липня.

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З братами Безос Blue Origin відправить в космос ще одну людину – третє місце в капсулі продадуть на аукціоні 12 червня. На цей момент максимальна ставка сягає 2,8 млн доларів.

Нагадаємо, що головний конкурент Безоса з підкорення космосу приватним сектором – власник SpaceX Ілон Маск – поки що в космос не літав, хоча і збирається побудувати місто на Марсі.

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