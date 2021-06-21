"Земля вас не хоче". 46 тисяч людей вимагають не повертати Джеффа Безоса з космосу

Люди налаштовані різко проти мільярдерів. Під роздачу, крім Безоса, потрапили Ілон Маск та Білл Гейтс

Джефф Безос особисто випробує розробку своєї космічної компанії / Фото: REUTERS

Більше 46 тис. людей підписали петиції, автори яких закликають не пускати засновника Amazon Джеффа Безоса назад на Землю після його польоту в космос в липні. Найпопулярніша з таких петицій розміщена на сайті change.org. Вона називається "Не дозволяйте Джеффу Безосу повернутися на Землю".

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"Мільярдерів не має існувати на Землі або в космосі. Але, якщо вони виберуть останнє, то повинні там і залишитися ", – йдеться в описі петиції.

Деякі підписали залишили такі коментарі:

"Повернутися на Землю – це привілей, а не право".

"Земля не хоче таких людей, як Джефф, Білл [Гейтс], Ілон [Маск] та інші мільярдери".

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"Ніхто не повинен бути мільярдером. Відішліть його до космосу і перерозподіліть його гроші між робочими".

"Я б вважав за краще обкласти мільярдерів податками, але відправити їх у космос – цілком пристойна альтернатива".

Нагадаємо, Безос є засновником космічної компанії Blue Origin. Нещодавно він оголосив, що разом зі своїм братом Марком Безос відправиться в космос в рамках першого туристичного польоту. Планується, що це відбудеться 20 липня.

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З братами Безос Blue Origin відправить в космос ще одну людину – третє місце в капсулі продадуть на аукціоні 12 червня. На цей момент максимальна ставка сягає 2,8 млн доларів.

Нагадаємо, що головний конкурент Безоса з підкорення космосу приватним сектором – власник SpaceX Ілон Маск – поки що в космос не літав, хоча і збирається побудувати місто на Марсі.